Críticas a Ferrari porque solo uno de sus empleados esperó en la valla para celebrar la 'pole position' de Carlos Sainz en México

Varios seguidores de la Formula 1 se han indignado con la escudería Ferrari porque solo uno de sus empleados esperó en una de las vallas del Gran Premio de México para celebrar la 'pole position' que el sábado consiguió el piloto español Carlos Sainz.

La escena coincide con los últimos meses que Sainz estará en Ferrari debido a que es un hecho que abandonará el equipo y se irá a la escudería Williams para darle su silla al británico Lewis Hamilton.

Lo ocurrido el sábado es uno de los momentos de alegría irónicamente más tristes que se han visto en los últimos tiempos en la Fórmula 1.

VEA TAMBIÉN Impactante accidente en las prácticas del GP de México en la Fórmula 1 obligó a que los comisarios sacaran la bandera roja o

A Sainz no se le vio feliz, nunca esbozó una sonrisa y, por el contrario, fueron varios los momentos en que lució una mirada triste que parece reflejar la resignación por tener que abandonar Ferrari en circunstancias nada gratas.

La escudería Ferrari en los últimos meses parece más preocupada por el rendimiento del monegasco Charles Leclerc, quien continuará el 2025 en el equipo junto a Lewis Hamilton, lo que ha hecho evidente que Sainz vive momentos de soledad.

“Vergonzoso: tan solo había un empleado de Ferrari tras la valla para celebrar la pole de Carlos Sainz”, publicó sobre el episodio en México la cuenta en X especializada automovilismo Fórmula Directa.

Mientras, la también especializada cuenta de Afición Deportivo escribió: “Una vez más, Ferrari. Ningún mecánico del equipo fue a esperar a Carlos Sainz al conseguir la pole de México. El único vestido de rojo se trata del fisio de Carlos”.

Sainz consiguió el sábado la 'pole position' para la carrera del Gran Premio de México de Fórmula 1 que se corre este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

En la clasificación, Sainz registró la mejor vuelta con un tiempo de 1 minuto con 15 segundos y 946 milésimas, para largar por delante del neerlandés Max Verstappen, vigente campeón y corredor de la escudería Red Bull.

El tercer lugar en la parrilla de salida será para el británico Lando Norris, del equipo McLaren, quien mantiene una lucha con Verstappen por el título mundial.

A falta de cinco fechas en el serial, sólo cinco pilotos se presentarán a la carrera con posibilidades de ser campeón: el líder Max Verstappen (354 puntos), seguido por Lando Norris (297), Charles Leclerc (275), Oscar Piastri (247) y Carlos Sainz (215).

Consciente de que ser campeón del mundo es complicado, Sainz comentó que, si el domingo gana la carrera, "los puntos serán muy importantes para el equipo en el Mundial de Constructores".

En los tres filtros de la clasificación, Verstappen marcó tiempos de referencia, pero en la Q1 y en la Q2 terminó relegado por Norris.

Verstappen volvió a tener la mejor vuelta en la Q3, pero ese registro fue anulado porque se salió de los límites de pista.

VEA TAMBIÉN Así se vivió el festejo de piloto argentino en la Fórmula 1 con fanáticos que celebraban en una reja como si estuvieran en un estadio o

La situación se complicó para el campeón al entrar a pits; cuando parecía que quedaría del 'top 3' metió el acelerador para hacerse del segundo lugar en la parrilla de salida.

Verstappen confesó que, tras el mal desempeño en las prácticas libres, corrió la clasificación "bajo mucha presión, pero estoy feliz de estar en primera fila, sinceramente no creí que fuera posible".

A pesar del intenso apoyo que recibió de la afición local que abarrotó las tribunas, el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) quedó eliminado de manera sorpresiva en la primera eliminatoria.

"Me cuesta mucho frenar el auto, no puedo hacerlo. Cada vez que intento frenar no tengo agarre. Este ha sido el principal problema de las tres últimas carreras", explicó el mexicano contrariado.

El autódromo quedó en silencio al concretarse la eliminación del 'Checo' Pérez. "Es el peor lugar para que esto suceda, quería darlo todo. Es una pena. Espero poder sumar algunos puntos en la carrera".

El argentino Franco Colapinto (Williams), el otro corredor latinoamericano, tampoco pudo meterse a la segunda etapa de la clasificación.

Este domingo, la carrera se correrá en 71 vueltas en el circuito que tiene una longitud de 4.304 kilómetros para un recorrido total de 305.354 kilómetros.