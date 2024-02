Definida la sede de la final de la Copa Libertadores 2024: esta ciudad albergará el último partido del evento deportivo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que la capital del país, Buenos Aires, será sede de la final de la Copa Libertadores 2024, el torneo más prestigioso a nivel de clubes del fútbol sudamericano que organiza la Conmebol.

Aunque la AFA no mencionó el estadio en el que se disputará el juego en noviembre, destacó la importancia de que el país albergue el partido de cierre del certamen.

“Es oficial: Buenos Aires será sede de la final de la Copa Libertadores 2024 ¡Qué alegría recibirlos en nuestro país Conmebol!”, escribió la entidad en sus redes sociales.

En sí 47 clubes participan de esta edición de la Copa Libertadores, en la que un equipo suramericano busca suceder en la final del torneo al equipo brasileño Fluminense.

La Fase 1 del torneo (preliminar) comenzó con tres enfrentamientos en el mes de febrero: Academia Puerto Cabello vs. Defensor Sporting, Aurora vs Melgar y Aucas vs. Nacional de Paraguay.

“En resumen, el comienzo de la Libertadores 2024 promete emociones sin igual con una Fase 1 que marca el inicio de un viaje apasionante hacia la Final. Los hinchas comienzan a vivir el camino a la consagración continental”, detalló la Conmebol en su página web.

Es de mencionar que Brasil, con ocho equipos, ostenta siete plazas en el torneo, y Argentina, con seis, son los países con más representación en el certamen deportivo.

La fase de grupos (8 llaves de cuatro equipos) se iniciará el 2 de abril y finalizará el 30 de mayo.

“El telón se levanta una vez más para dar inicio a una nueva edición de la CONMEBOL Libertadores, el torneo más prestigioso del fútbol sudamericano. Con la emoción y la expectativa palpable en el aire, la Fase 1 marca el primer paso en el largo camino hacia la Gloria Eterna”, concluye la Conmebol.