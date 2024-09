Delantero del Real Madrid Endrick anotó su primer tanto en Champions pero es criticado por negarle el balón a Mbappé y Vinícius Jr.

El pasado martes, en el arranque de la UEFA Champions League edición 2024/2025, el Real Madrid ganó 3 - 1 ante el Stuttgart (Alemania).

El conjunto ‘merengue’, que defiende el título del torneo más importante a nivel de clubes en el viejo continente, sacó tres puntos en el Santiago Bernabéu gracias a los goles de Kylian Mbappé (46’ 1T), Antonio Rüdiger (83’) y Endrick Felipe Moreira (90’ + 5).

A pesar de la victoria en la competición que estrena un nuevo formato, el último gol de la ‘Casa Blanca’ ha sido criticado en redes sociales, incluso por aficionados del Madrid.

La diana, la cual es la primera de Endrick en la UCL, ha sido cuestionada por algunos aficionados del elenco de la capital española, ya que en la misma jugada el delantero brasileño pudo haber pasado el balón al lado derecho donde se encontraba Vinícius Jr. o al lado izquierdo donde estaba posicionado Kylian Mbappé.

“Hala Madrid. Enhorabuena por la anotación, pero el chaval tiene que asegurar dando el pase, claramente el gol se lo come el arquero, con Kylian y Vino desmarcados el balón tiene que ser asistido”, dijo un internauta en la red social X.

“Tiene personalidad y me gusta que con 18 años está demostrando que no le pesa el equipo, además sobresale con pocos minutos, eso habla bien de él, pero toca pasarla, no siempre las individualidades salen bien”, expresó otro usuario en Instagram.

Apartando las críticas, Endrick se convirtió en el jugador más joven en la historia del Real Madrid en marcar un gol en la Champions League.

Según las estadísticas del comentarista español Alexis Martín-Tamayo, mejor conocido como ‘MisterChip’, “Endrick con 18 años y 58 días, superó a Raúl, quien marcó con 18 años y 113 días en la Copa de Europa”.

En la jornada número 2 de la UCL, el Real Madrid visitará en Francia al Lille Olympique Sporting Club.