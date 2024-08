Deportista a quien le retiraron medalla en los Juegos Olímpicos rompe el silencio tras enterarse que negaron su apelación: "Es injusto"

Casi una semana después de finalizados los Juegos Olímpicos, algunas polémicas no paran. Justo el día de la ceremonia de clausura, una deportista se enteró que le fue retirada la medalla que ganó seis días antes en gimnasia.

Se trata de la gimnasta estadounidense Jordan Chiles, ganadora de bronce en la prueba de suelo y a quien el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) le dio en días pasados la razón a su contrincante rumana Ana Barbosu, que alegó que el tiempo de la reclamación por parte de su colega estadounidense se hizo por fuera de los términos establecidos.

Chiles rompió el silencio este jueves y dijo que haber sido despojada de su medalla ha sido devastador, desgarrador y un golpe injusto.

Si bien el organismo rector de esta disciplina en Estados Unidos, USA Gymnastics, apeló la decisión del TAS con evidencia en video, el TAS respondió que no podía reconsiderar su decisión, lo que llevó a USAG a prometer que llevaría el caso al Tribunal Federal Suizo.

"Mientras celebraba mis logros olímpicos, escuché la devastadora noticia de que me habían quitado la medalla de bronce", dijo Chiles.

"Tenía confianza en la apelación presentada por USAG, que presentó pruebas concluyentes de que mi puntuación cumplía todas las reglas. Esta apelación no prosperó”, agregó.

En ese sentido, calificó la decisión como injusta, que le ha representado un duro golpe para ella y sus allegados.

"No tengo palabras. Esta decisión me parece injusta y supone un duro golpe, no solo para mí, sino para todos los que han apoyado mi camino", sostuvo.

A pesar del dolor y los reveses, Chiles dijo que cree que en algún momento se llegará a un resultado justo.

"Ahora me enfrento a uno de los momentos más difíciles de mi carrera", escribió. "Créanme cuando les digo que he tenido muchos. Enfrentaré este desafío como lo he hecho con otros y haré todo lo posible para asegurar que se haga justicia".

No obstante, también denunció que ha recibido múltiples ataques racistas tras la decisión en su contra.

"Para colmo de males, los ataques racistas espontáneos que se hacen en las redes sociales son erróneos y sumamente hirientes. He puesto mi corazón y mi alma en este deporte y estoy muy orgullosa de representar a mi cultura y a mi país", expresó.