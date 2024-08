Madre de deportista que ganó cuatro medallas olímpicas en Paris reaparece tras abandonar a su hija con seis años: "Solo le pediría que me perdone"

Detrás de la vida de cada deportista olímpico hay una historia impactante de superación, que conmueve a propios a extraños. Este es el caso de una reconocida deportista que obtuvo cuatro medallas en los Juegos Olímpicos París 2024.

Tras la ceremonia de clausura de las justas el pasado domingo 11 de agosto, comenzaron a aparecer historias impactantes de algunos de los deportistas ganadores de medallas.

En las últimas horas se conoció sobre la conmovedora vida que tuvo la estadounidense Simone Biles, quien se quedó con tres medallas de oro y una de plata en varias modalidades de gimnasia en los últimos Juegos Olímpicos.

Su madre biológica, Shanon, brindó una entrevista para el portal estadounidense Daily Mail, en la que reveló los momentos difíciles que atravesó su hija siendo una niña por cuenta de su adicción a las drogas.

"Fue difícil dejar a mis hijos, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. No podía cuidar de ellos, seguía consumiendo y [mi padre] no quería que entrara y saliera de sus vidas cuando no me encontraba bien", dijo Shanon de 52 años.

La mujer no ha podido estar en los momentos más felices de su hija Simone Biles. No pudo estar en su boda con el jugador de la NFL Jonathan Owens ni tampoco en sus múltiples logros deportivos, como los alcanzados en la capital francesa.

Shanon contó que siguió las competiciones de su hija por televisión, desde el barrio popular en Columbus, Ohio, e incluso lo hizo con muchas personas que acudieron a su casa para ver a la deportista de 27 años.

“Me gustaría hacer las paces con Simone personalmente. Sólo estoy esperando a que ella y [su hermana menor] Adria vuelvan. Hablo con Adria más de lo que hablo con Simone. Sólo le pediría que me perdone. ¿Podemos seguir adelante? No me juzgues por mi pasado. Sigamos adelante”, expresó.

"Estoy esperando la oportunidad, pero estoy esperando que ella pueda venir a mí. Sentémonos. Sólo tengo que tener paciencia", agregó.

Simone Biles tuvo que pasar por varios hogares de acogida, antes de ser adoptada de manera definitiva por sus abuelos maternos en Texas.

El único contact que tiene con su hija es a través de su padre, Ronald. "Lo que oigo sobre Simone lo oigo a través de mi padre. Hablo con él todo el tiempo. Ahora estamos bien. Era justo su cumpleaños y lo llamé para desearle un feliz cumpleaños", explicó.