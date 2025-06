Detectan lo que le dijo Lionel Messi a James Rodríguez mientras se cubría la boca en medio de tenso momento en partido entre Argentina y Colombia

La selección Colombia empató 1 a 1 ante Argentina en la noche del martes en su juego correspondiente a la jornada 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Pese a la ventaja temprana que mantuvo desde los 23 minutos con un golazo “maradoniano” de Luis Díaz, la selección cafetera no pudo mantener la victoria y en los últimos partidos recibió el empate por intermedio de Thiago Almada a los 81 minutos.

El juego, durante los 90 minutos, se vio empañado por el enfrentamiento entre jugadores de ambas selecciones en varios momentos del juego.

Una de esas escenas la protagonizaron los capitales de ambas selecciones, el argentino Lionel Messi y el colombiano Luis Díaz.

Cerca del minuto 70, después de la expulsión del volante gaucho Enzo Fernández, el capitán de Argentina aprovechó para encarar a Rodríguez, reprochándole las palabras que había dicho sobre la Copa América.

Rodríguez y Messi se taparon la boca para evitar que se escucharan sus palabras, un truco común entre los jugadores. Sin embargo, sus gestos indicaban claramente que la conversación no era amistosa.

Tras el final del partido y gracias a la tecnología se conocieron detalles del poco amistoso diálogo entre los máximos referentes de sus selecciones.

“Estuviste hablando mucho después de la Copa América, dijiste que nos habían ayudado en la final. Hablas mucho, juega”, dijo Messi a James, según reveló TyC Sports.

“¿Por qué? Yo no dije nada”, respondió el cucuteño al rosarino. El reclamo del argentino se debe, al parecer, por unas declaraciones que el colombiano hizo unos meses atrás sobre la final de la Copa América de 2024.

“No ganamos la Copa América por cosas externas. El árbitro favoreció a Argentina”, dijo James en su momento tras ser cuestionado por un periodista.

“El árbitro influyó mucho, no nos ha pitado penaltis, uno o dos, para mí uno claro. No son excusas para no estar acá hablando. Hemos llegado en buen momento a ese partido, hemos hecho una buena final, nos metieron el gol faltando tres minutos para los penaltis. No digo que no se merecían ganar, pero las cosas influyeron y muchas cosas nos han tirado para atrás. Fue lo que pasó”, fueron las declaraciones de James en su momento.

En la próxima fecha, Argentina jugará contra Venezuela en Buenos Aires, mientras que Colombia será local ante Bolivia.

Con este empate, la 'tricolor' sigue en la lucha por un cupo al Mundial de 2026 luego de que Venezuela cayera ante Uruguay por 0-2.

Por su parte, Argentina sigue en lo más alto de la tabla y con su clasificación a la Copa Mundo asegurada.