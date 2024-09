DT del Rayo Vallecano explica por qué James Rodríguez no vio minutos ante Girona; fanáticos del colombiano se explayan con las críticas

Este miércoles 25 de septiembre, el Rayo Vallecano visitó al Girona por la séptima jornada de la liga española.

VEA TAMBIÉN James Rodríguez estuvo en la banca todo el partido del Rayo Vallecano ante el Girona y esto desató discusiones entre colombianos e hinchas del equipo o

El encuentro terminó en igualdad (0 - 0) lo que representa 1 punto para los de Cataluña y los de Vallecas.

Tras el partido, fanáticos del cuadro madrileño han criticado la decisión del DT Íñigo Pérez de no poner al mediocampista James Rodríguez.

En rueda de prensa, tras el encuentro, el entrenador explicó la razón por la que no colocó al mediocampista ofensivo.

“Bueno, el otro día lo expliqué, lo intenté explicar. Para ser claro, que mis cambios siempre van a ir en la dirección de encontrar, modificar o alterar el partido en este caso o que permanezca como está si es que está gustando”, argumentó Pérez.

“Hoy creía que los jugadores que han entrado eran de otras características para poder sostener un partido que lo estábamos sujetando con pinzas y bueno, a eso se debe”, agregó el estratega.

Finalizada la conferencia, en redes sociales, fanáticos del colombiano se explayaron con las críticas en las redes sociales.

“Hombre ya… Traes a un tipo con la experiencia de James y no lo colocas, vaya tela”, “Una cosa es que esté lesionado o fuera de forma, pero es que se le ve bien, está entrenando bien, llega a su selección y se resetea, yo creo que la situación se torna personal”, “Vamos a ver, se le paga mucha pasta al jugador ¿para no ponerlo?, así no Íñigo, así no”, fueron algunos de los comentarios recogidos en diferentes plataformas digitales.

VEA TAMBIÉN James Rodríguez se pronuncia sobre probabilidad de ser considerado candidato para ganar el Balón de Oro o

En cuanto a la tabla de posiciones de LaLiga, Rayo Vallecano se encuentra en la décima posición con 9 unidades. Su próximo partido del torneo español será ante Leganés en el Estadio de Vallecas.