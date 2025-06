El DT venezolano César Farías se enojó con periodista en rueda de prensa tras eliminación de su equipo en Colombia: "Nos estás amenazando"

El Junior de Barranquilla que dirige el entrenador venezolano César Farías cayó este miércoles ante Deportivo Independiente Medellín en la cuarta jornada de la fase semifinal en el fútbol colombiano y quedó eliminado de las semifinales del cuadrangular A del fútbol en Colombia.

Con la derrota 1 a 0, el equipo barranquillero quedó eliminado y sin chances de competir por llegar a la gran final de la Liga BetPlay Dimayor en el grupo que comparte también con América de Cali y Deportes Tolima.

La decepción por el resultado generó el enojó del entrenador venezolano quien en la rueda de prensa posterior al encuentro increpó a un periodista.

Ante la pregunta del comunicador sobre si el equipo barranquillero quedó en deuda con la hinchada del Junior, el exentrenador de la selección venezolano se incomodó, a tal punto que calificó el tono del periodista de amenazador.

“No me gusta el tono ese como que nos estás amenazando. No entiendo el tono”, replicó Farías.

“Bastante ya tiene uno con no haber conseguido los resultados como para que le hablen en un tono inadecuado a uno, no creo que sean las formas. Pero bueno, así es cuando uno no puede ganar un partido de fútbol, así son las cosas, lastimosamente”, agregó visiblemente enojado.

Cabe resaltar que e n varias ocasiones César Farías se ha enfrentado con los periodistas en las ruedas dirigiendo en el fútbol colombiano.

Tras la derrota ante Junior, se especula desde ya con la salida de Farías del Junior de Barranquilla, el tercer equipo que dirige en Colombia tras hacerlo en el pasado en Águilas Doradas y América de Cali.