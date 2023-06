“El estadio tiene mi apellido y me prohibiste entrar”: hija de Maradona estalló contra el presidente del Napoli

Dalma Maradona, hija del fallecido futbolista argentino Diego Armando Maradona, estalló contra el presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, luego de que este no le permitiera la entrada al estadio.

La furia de Dalma se da en medio de las celebraciones que se han dado luego de que el Napoli conquistara el pasado 4 de mayo el tan anhelado Scudetto, tras 33 años de espera.

El club italiano y su hinchada, quienes siempre han tenido muy presente a quien fue su mayor figura, Diego Maradona, han seguido con las celebraciones y homenajes en conmemoración del triunfo.

La hija de Maradona también se unió al festejo por el triunfo del club italiano y por medio de sus redes sociales compartió una foto de ella de niña junto a su padre usando ambos la camisa del Napoli.

Luego de eso procedió a publicar una foto del delantero del club, Giovanni Simeone, y su dedicatoria de levantar la camiseta con el número 10 en honor a Maradona tras marcar un gol durante el partido que disputó ante el Udinese.

No obstante, el escrito que acompañaba la fotografía fue un contundente mensaje contra el presidente del Napoli.

“Qué golazo, Giovanni Simeone, y qué dedicatoria. Muchas gracias y, a todos los napolitanos, los amo. Gracias por tanto amor. Lástima el presidente que tiene el club”, expresó en su historia de Instagram la hija del eterno 10 de la Selección Argentina.

Las cosas no se quedaron ahí para Dalma, y la actriz apuntó con todo en contra de De Laurentiis al decirle: “A ver si te enterás, viejo verde, de que el estadio tiene mi apellido y vos me prohibiste entrar, solo porque no quiero que te llenes los bolsillos a costa de mi papá y aprovechándote de la gente y de su amor por él”.

VEA TAMBIÉN Apple TV+ lanzará serie documental sobre Messi: estos son los momentos claves que narrará sobre el argentino o

La hija de Maradona continuó diciendo que “campeones y todo, la gente te detesta. ¿Viste que hay cosas que la plata no puede comprar? No sabes qué lindo fue ir por Napoli abrazándome con todos los que aman a mi papá y te put*** a vos”.

Las palabras de furia de Dalma contra el presidente del Napoli serían debido a que, a finales de 2021, la actriz viajó hasta Nápoles para filmar un documental sobre Maradona el cual se titula ‘La hija de Dios’.

No obstante, la mujer relató que luego de varios intentos para poder ingresar al estadio en el que jugó su padre no tuvo éxito.

Durante una entrevista con el medio La Gazzetta dello Sport, Dalma comentó que le escribió a De Laurentiis con respeto y le contó sobre el proyecto “pero no me respondió”.

“También le pedí que intercediera en el caso de Lorenzo Insigne, que sé que quiere participar en la producción, porque mi padre significó mucho para él y hasta lo tiene tatuado en el cuerpo. Pero él también nos hizo saber que no puede estar sin la autorización del club y el Napoli se lo negó”, añadió Maradona.

La actriz señaló a su vez: “Nápoles fue la última parada de mi viaje. A través de la productora local The Bronx, pedimos las autorizaciones necesarias para rodar en el estadio, pero Napoli nos dijo que no. No podía creerlo, así que pedí intentarlo de nuevo, pero nada, nos dijeron que no con un email de muy pocas palabras y sin explicar los motivos”.

Además, expresó durante su diálogo con el medio mencionado que le parece una locura no poder ingresar al “lugar que lleva mi apellido”.