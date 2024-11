“El mejor jugador de la historia del fútbol colombiano no juega en el Rayo Vallecano”: periodista uruguayo calienta el partido contra la Tricolor

Este jueves 14 de noviembre comienzan la jornada 11 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Norteamérica 2026con los partidos Venezuela vs. Brasil, Paraguay vs. Argentina y Ecuador vs. Bolivia.

El viernes 15 culminará la jornada con los encuentros Uruguay vs. Colombia y Perú vs. Chile. Será una jornada decisiva para muchos equipos en sus aspiraciones para la próxima Copa del Mundo que entregará a Conmebol seis cupos directos y un repechaje.

El partido entre ‘charrúas’ y ‘cafeteros’ se comenzó a calentar desde los micrófonos. El periodista uruguayo Alberto Pérez, en el programa Voces del deporte de Canal 5, se fue ‘lance en ristre’ contra la ‘tricolor’, a quien tildó de "muertos", y mostró confianza en que la celeste va a ganar.

"Colombia no ha ganado acá. Aquella vez fue con gente que ya está muerta, lamentablemente. Colombia no va a volver a ganar acá en el estadio y digo, reitero, son unos muertos", afirmó el periodista.

Pero esto no fue lo único que dijo Pérez, pues también se refirió a el capitán de la selección, James Rodríguez, de quién dijo que supuestamente es el mejor jugador de la ‘tricolor’ y no juega en el Rayo Vallecano.

"Supuestamente James Rodríguez es el mejor jugador de la historia del fútbol colombiano, está en el Rayo Vallecano y no juega, tiene mucho que ver, la estrella no juega en el Rayo Vallecano, no seas malo, no podes", dijo el periodista.

Además, señalaron que la selección Colombia está inflada porque no tienen títulos. "por eso debemos estar motivados porque vamos a jugar contra una selección que está inflada y hay que pincharles el globo, hay que surtirlos de realidad", dijo otro de los periodistas del panel.

El periodista no se contuvo e incluso analizó la historia del fútbol colombiano, muy a su manera. "Uruguay ha sido una selección tradicional. Colombia no le ha ganado a nadie, ¿Colombia a quién le ganó? Dime las estrellas que ha tenido a lo largo de su historia", cuestionó.

Colombia marcha segunda en la tabla de posiciones de las Eliminatorias con 19 puntos a tres de Argentina, líder con 22. Uruguay, a su turno, es tercero con 16 unidades, los mismos de Brasil que es cuarto por la diferencia de gol.