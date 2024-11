“Ojalá juegue”: Técnico de Racing sobre el llamado de JuanFer Quintero a la Selección Colombia que lo priva de jugar la final de la Sudamericana

Este jueves 14 de noviembre comienzan la jornada 11 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de Norteamérica 2026con los partidos Venezuela vs. Brasil, Paraguay vs. Argentina y Ecuador vs. Bolivia.

El viernes 15 culminará la jornada con los encuentros Uruguay vs. Colombia y Perú vs. Chile. Será una jornada decisiva para muchos equipos en sus aspiraciones para la próxima Copa del Mundo que entregará a Conmebol seis cupos directos y un repechaje.

Para el juego de Uruguay – Colombia, el técnico de la ‘Tricolor’, el argentino Néstor Lorenzo, convocó a 27 jugadores entre los que está el volante creativo Juan Fernando Quintero, de buen presente en su equipo Racing de Argentina, pues les dio el pase a la final de la Copa Sudamericana en la semifinal ante Corinthians anotando los dos goles de la victoria.

Los hinchas de Racing, al enterarse que esto vería afectados sus planes de concentración para la final de ‘La otra mitad de la Gloria’ frente Cruzeiro, se ilusionaban con que Lorenzo liberara a Quintero después del partido frente a Uruguay y dejara la 'tricolor' para sumarse al equipo argentino y disputar el importante juego.

Pero Néstor Lorenzo acabó con la idea al hablar en rueda de prensa que ‘JuanFer’ estará con la selección para los dos partidos: “Si en algún momento se pudiera hacer favores se hacen, pero estamos necesitados de Quintero para este microciclo”.

Sobre el tema también habló el técnico de Racing, el argentino Gustavo Costas, quien se asinceró y dijo que le había pedido al volante que no fuera a la Selección, pero que entiende que ese el mayor anhelo de un jugador: “Yo le dije, ‘yo quiero que no vayas a la selección’, pero sé que cuando lo llamen él irá. Todo jugador de fútbol lo haría”.

Sin embargo, Costas lanzó una puya a Lorenzo y entre lo que respondió, aseveró que ojalá pongan a Quintero a jugar, pues no ha disputado un solo minuto con la Selección Colombia este año por eliminatoria, siempre ha sido suplente y solo vio acción en la Copa América, ingresando desde el banco.

“Me hubiese dolido que no lo hubieran llamado porque se hubiera sentido peor, no es que no piense en la final, pero a veces hay que comprender al jugador. Si va a la selección y ojalá juegue, va a venir mucho mejor”, aseveró Costas.