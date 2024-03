El ruso Medvedev se disculpó por reacción tras pelotazo que le dio su rival en partido de tenis

El tenista ruso Daniil Medvedev le bajó las revoluciones al choque que tuvo con el danés Holger Rune, con quien se enfrentó en un partido por los cuartos de final del master 1000 de Indian Wells.

Durante el juego, cabe recordar, Rune impactó una bola con dirección al cuerpo de Medvedev cuando el ruso se encontraba en la red.

El danés se disculpó, pero Medvedev no se dio cuenta de ese gesto y empezó a alegarle a su oponente por la acción. Incluso, con los dedos, le hizo entender a Rune que lo tenía en la mira y que se iba a cobrar revancha después.

VEA TAMBIÉN El italiano Sinner vence al ruso Medvedev quien pese a la derrota estableció inesperado récord en el Abierto de Australia o

Al final del partido, el tenista ruso increpó de nuevo en el saludo en la red al danés. “Si quieres hablamos en el vestuario, no te escuché decir perdón”, le dijo a lo que Rune respondió que “no hay razón para hablar acerca de ello”.

Con los ánimos más calmados en la rueda de prensa Medvedev relató que habló “con Holger de lo sucedido”.

“No lo vi, pero lo hizo. No lo sabía. Me volví loco, me enfadé. Carlos (Bernardes, el juez de silla) me dijo que Rune se había disculpado. Holger me dijo que se había disculpado y yo le dije que lo siento, que no le había visto disculparse. Y todo arreglado. No creo que tengamos que seguir más con la historia”, afirmó el ruso.

Luego, el tenista lamentó que el público recuerde el partido por ese enojo que tuvo en una jugada y no por varios de los puntos que disputaron a un alto nivel.

“Vivimos en un mundo con redes sociales desde hace 10 años. Y pese a los buenos puntos que hubo, nadie los recordará. Es así. Lo que pasa en la pista se queda en la pista”, mencionó el experimentado jugador.

Medvedev en el plano deportivo se llevó el partido en dos sets por un resultado de 7-5 y 6-4 con lo que se aseguró su paso a las semifinales del torneo en las que se enfrentará al estadounidense Tommy Paul.

La otra semifinal del torneo, entre tanto, la jugarán el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner.