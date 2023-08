El tenista Carlos Alcaraz cumplió la promesa de cantar 'Vagabundo' de Sebastián Yatra tras partido en el US Open

El tenista español, Carlos Alcaraz, sorprendió a todos este martes luego de cantar una canción de Sebastián Yatra al término del partido de primera ronda del US Open en el que venció al alemán Dominik Koepfer en dos sets.

Al ser entrevistado en el escenario de Nueva York donde disputó el partido, el español fue entrevistado y en ese momento cantó la canción “Vagabundo” del artista colombiano en colaboración con Manuel Turizo y Beéle.

“Es una canción que escucho mucho y por supuesto es genial tenerlo aquí apoyando el tenis y apoyándome a mí también, y pienso que sería bueno verlo cantar esa canción”, dijo Alcaraz, por lo que el entrevistador le pidió que la cantara ante miles de espectadores.

“Puedo estar con todo el mundo, nanana, dármelas de vagabundo”, cantó el deportista, mientras las cámaras de la transmisión internacional captaban a Yatra, quien se encontra en ese momento en el escenario deportivo. En ese instante, Yatra sonrió y hasta bailó un poco mientras Alcaraz cantaba.

Al finalizar su intervención, Alcaráz reconoció que como cantante es mejor tenista, pero se sintió cómodo al divertir al público presente.

“Bueno, lo hemos intentado. No ha sido lo mejor del mundo pero algo les hemos hecho disfrutar”, señaló el deportista.

Y es que el hecho se dio tras una promesa que le hizo el tenista español al cantante colombiano, en una divertida videollamada semanas atrás.

Alcaraz invitó a Yatra a un partido de exhibición para recolectar fondos para los ucranianos, sin embargo, con lo que no se esperaba el tenista era con la condición que le pondría el artista.

“¿Vamos a cantar Vagabundo? bueno, yo vi que te gustaba la canción (…) pero vos cantás conmigo al menos el nanana” dijo Yatra.

La amistad entre ambos se ha ido afianzando a lo largo del tiempo. Incluso el intérprete de “Vagabundo” ha reconocido que entrena tenis con él.

“Y también le agradezco a Carlos que me haya ayudado a agarrar otra pasión y otro hobby. Obviamente nunca voy a jugar a tenis a un nivel profesional… Pero si me pongo las pilas, puedo terminar jugando bien y es un deporte superdivertido (…) Estoy superagradecido con Carlitos por la invitación y con el US Open por todo el amor que me dieron”, indicó.