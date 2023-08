Así fue el ‘pelotazo’ de Sebastián Yatra que sorprendió a los tenistas Alcaraz y Tiafoe en el US Open

El colombiano jugó unos puntos de dobles en Nueva York junto al tenista español y número uno del mundo, Carlos Alcaraz. Los rivales del dúo fueron el jugador de baloncesto estadounidense Jimmy Butler y el también nacido en territorio norteamericano Frances Tiafoe.

Durante uno de los puntos que fueron grabados por los organizadores del torneo se vivió un divertido momento luego de que Yatra, a quien evidentemente Tiafoe le estaba pasando la pelota a poca velocidad, decidió en un movimiento osado clavar la bola y mandar un pelotazo al otro lado de la red.

Yatra salió a celebrar el punto junto a su compañero Alcaraz, mientras del otro lado Tiafoe hizo un gesto como de sorprendido.

En otro de los videos del encuentro, difundido en las redes sociales, Yatra ejecute un par de certeros golpes, desde la mitad de la cancha y luego pegado a la red, que dieron cuenta de que tiene habilidades para el tenis.

El cantante, antes de ser invitado a la exhibición, había expresado en sus redes que tomaría “clases” con el tenista español Rafael Nadal.

“Rafa me dijo que él no iba a estar en el torneo este año y que realmente necesitaba un representante fuerte. Esta vez no ha podido ser un español tendrá que ser un colombiano”, dijo Yatra, entre risas, a una periodista del evento que lo entrevistó.

Yatra también bromeó sobre Alcaraz y dijo que el español se la pasa llamándolo para que sea su pareja en dobles. “Lo pensaré para el próximo año”, dijo.

Otro de los que también mostró sus habilidades en el tenis fue Jimmy Butler a quien se le veía una técnica aceptable en un deporte distinto al que lo ha hecho famosa a nivel mundial.

Tras sus ejecuciones se veía, además, que la bola iba cargada con gran peso aunque el jugador de baloncesto se veía un poco estático como cuidando su cuerpo de cualquier lesión que pudiera interferir en su prestigiosa carrera deportiva.

La exhibición se jugó al tiempo que se desarrollan los partidos clasificatorios del torneo cuya primera ronda se vivirá desde el próximo lunes.

El actual campeón del torneo es justamente Alcaraz, el compañero de Yatra en la divertida exhibición, quien se impuso en 2022 en la final al Noruego Casper Ruud.