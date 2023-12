Emocionante gesto de Luis Díaz: le cumplió el sueño a un pequeño fanático del Liverpool que padece una rara enfermedad

El colombiano Luis Díaz sigue sorprendiendo al mundo del deporte. La hinchada del Liverpool ya lo acogió en la lista de sus ídolos actuales por su aporte al club.

El oriundo de la Guajira demostró ahora que no solo es un 'crack' dentro del campo de juego sino también una gran persona.

Este viernes le dedicó un día inolvidable a Dáire Gorman, un pequeño hincha 'red' que padece del raro síndrome de Crommelin.

Se cree que esta enfermedad ha sido diagnosticada sólo en un puñado de personas en todo el mundo.

"No tiene brazos desde los codos para abajo y le falta el fémur en ambas piernas, lo que significa que utiliza silla de ruedas a tiempo completo", explica el Liverpool.

Dáire se hizo conocido entre la hinchada del club inglés luego de que se difundiera un emotivo video del pequeño llorando al escuchar la canción 'You'll Never Walk Alone' ('Nunca Caminarás Solo'), el tema emblemático de la institución de Merseyside.

“Fue un colapso emocional tan pronto como tocó You'll Never Walk Alone. Intenté cantar un par de palabras pero no salían de mi boca", dijo.

“Me encanta la canción, tiene una letra hermosa. Tal como ha sido mi vida, siempre la escucho y sé que nunca caminaré solo”, agregó el pequeño 'fan'.

Semanas después de que la publicación inundara las redes, el club decidió darle una inolvidable sorpresa de la que hicieron parte los latinos Luis Díaz y Darwin Núñez, además del DT Jürgen Klopp.

El pequeño fanático recibió un tour de lujo por la sede del Liverpool y unas inolvidables fotografías durante su encuentro con los futbolistas.

"Ha sido un día mágico. Conocer a Klopp y a Díaz, mi héroe, no sé cómo expresarlo con palabras. Mo (Salah) vino a saludar", señaló el pequeño de 12 años.

"Mi vida es Liverpool. Significa absolutamente todo. No puedo expresarlo con palabras. Es simplemente un escape completo. No hay absolutamente nada que ame más", agregó el menor que no pudo parar de sonreír mientras hablaba con 'Lucho'.

El colombiano no dudó en demostrarle su cariño a Dáire con un beso en la cabeza, un gesto fraternal común en Latinoamérica.