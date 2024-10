Entre lágrimas, Neymar habló de la dura lesión que lo alejó más de un año de las canchas a días de su regreso

Tras más de un año de estar ausente en las canchas debido a una lesión de una rotura de ligamento cruzado interior y el menisco de la rodilla izquierda, Neymar Jr., volvió a entrar en la convocatoria del Al Hilal para la visita que tienen en la Champions League asiática con el Al Ain.

“Sé que están impacientes, yo también lo estoy, y el 21 de octubre estoy de vuelta”, aseguró el deportista en un vídeo publicado por el Al Hilal, la estrella de 32 años dice estar "lista" para volver a jugar.

Neymar, que se unió al Al Hilal saudita en agosto de 2023 procedente del París Saint-Germain (PSG), se lesionó el ligamento cruzado y el menisco el 17 de octubre de ese año con la selección de Brasil en un partido que enfrentó a Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

En un emotivo video publicado en YouTube por la agencia ‘NR Sports’, el delantero habló sobre su lesión y lo que significó para él estar tanto tiempo alejado de las canchas y el deporte que tanto ama.

El futbolista recordó el momento buen momento que estaba viviendo en su carrera en ese entonces, antes de la lesión, asegurando que “nunca imaginé que superaría el número de goles de Pelé en la selección nacional. Nunca lo imaginé en mi vida”.

“Estaba viviendo un momento maravilloso en mi vida. Porque este objetivo, mi llegada a Al Hilal, el nacimiento de mi hija. Todo se estaba sumando para compensar un gran año, pero entonces esto sucedió (la lesión)”, agregó.

El futbolista brasileño, de 32 años, reveló que en el momento de su lesión durante el partido portando los colores de la ‘verdeamarela’ en las eliminatorias sintió “un dolor enorme y ya sabía que era en serio”.

Entre lágrimas, el exdelantero del Barcelona confesó que: “Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol. Cada día que estoy alejado es un día de sufrimiento. Eso es lo que más me duele, sufro cada día”.

Sin embargo, Neymar hizo énfasis en la fortaleza que tiene para poder superar cada una de las lesiones a las que se ha tenido que enfrentar a lo largo de su carrera como futbolista, diciendo que: “Cada vez que me he lesionado he vuelto, y nunca lo hago a medias”.

La ausencia de la estrella brasileña, que según los medios gana 100 millones de euros (108 millones de dólares) por temporada, no ha afectado a los resultados de su nuevo club, que ganó la pasada temporada el campeonato nacional por 19ª ocasión.