Tenista número dos del mundo protagonizó un tenso momento tras cuestionar al VAR y fotografiar dudosa jugada en el Madrid Open

Durante el Madrid Open se vivió un tenso momento que le está dando la vuelta al mundo y que tiene como protagonista al tenista número dos en el ranking ATP.

Se trata del jugador Alexander Zverev, quien fue parte de un complejo momento tras cuestionar el VAR y pelearse con el juez de silla del encuentro.

En el segundo set de su encuentro ante Alejandro Davidovich Fokina, el alemán reclamó un dudoso pique en el polvo de ladrillo, dándole el punto al español.

Esto luego de que el VAR del tenis, conocido como 'Live Electronic Line Calling' marcara el punto para Davidovich Fokina.

De inmediato, Zverev se enfureció y le reclamó al juez de silla del encuentro, Mohamed Lahyani, quien decidió no interceder en la jugada.

Estaba tan molesto, que el alemán tomó su celular y le sacó una foto al ladrillo de la cancha en donde la pelota había rebotado para probar su punto.

La foto, que luego subió a redes sociales con el mensaje “Dejo esto por aquí. Esta bola fue considerada buena, interesante decisión”, la fue mostrando a todos en el campo.

VEA TAMBIÉN Captan reacción llena de incredulidad de tenista que quedó silenciada en el torneo de Madrid debido al apagón en España o

Cuando se acercó al umpire, nuevamente, mostrándole la foto le dijo: “la máquina no esta funcionando. Mira esa marca, por favor ven acá a mirarla”.

El juez por su parte le respondió: “el sistema lo dio como bueno, no puedo mirarlo Alexander”, sin embargo, el alemán siguió insistiendo para que fuera a revisar el rebote.

Tras varios minutos de discusión, dejó su celular en la banca y regresó a la cancha para continuar con el juego que ganó 2-6, 7-6 (7/3), 7-6 (7/0).

Sobre el incidente, el número dos del mundo expresó que: “Soy un defensor del sistema electrónico, pero la pelota era mala. No se fue afuera por un poco, con un milímetro dentro o un milímetro fuera. Fueron como cuatro o cinco centímetros”.

“Creo que hubo una falla en el sistema en ese momento y es por eso que me dirigí al juez de silla y le dije: 'Por favor, bajá a ver esto, no estoy loco'”, acotó.

El tenista aseguró que ahora espera si le impondrán o no una sanción debido a lo sucedido en la cancha “aunque tenga razón”.

“Espero que no me multen, porque obviamente tengo toda la razón y no deberían hacerlo. Esto no fue normal. Normalmente el sistema es muy confiable, pero lo que pasó hoy no lo fue”, puntualizó.

Zverev explicó que el umpire del encuentro no tuvo nada de culpa de lo sucedido y que el por contrario, estaba cumpliendo las reglas.

“No fue culpa del juez de silla, porque si por norma no puede bajar, no puede bajar. De todos modos, hablaré con los supervisores y con la ATP, porque esto no es normal. Creo que hubo una falla en el propio sistema y cuando ocurre algo así, quizá el juez de silla debería poder bajar”, concluyó el alemán.

Alexander Zverev avanzó a los octavos de final del Madrid Open y su rival se esta por definirse.