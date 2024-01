Entrenador campeón de Champions League anuncia documental sobre su vida en Netflix: "Sabrán que soy un lunático total"

Netflix estrenará próximamente una serie documental sobre la carrera deportiva de uno de los entrenadores más importantes de Europa. Así lo aseguró el mismo director técnico en una conferencia de prensa posterior a un juego de su equipo.

Se trata del portugués José Mourinho, quien reveló en las últimas horas que la plataforma de streaming tendrá un documental sobre su carrera como técnico.

En una conferencia de prensa que brindó este miércoles, tras el partido de su actual equipo, la Roma, ante el Cremonese por la Copa italiana, Mou aseguró que el nuevo producto audiovisual mostrará detalles desconocidos de su profesión como entrenador.

VEA TAMBIÉN Con emotivo video de sus goles y arengas en los camerinos, Al-Nassr homenajeó a Cristiano Ronaldo por cumplir un año en el fútbol saudí o

El director técnico campeón de Champions League con el Inter de Milán en 2010, aseguró que ese documental ya está en proceso.

“Les doy una noticia, estoy iniciando un documental en Netflix, hay cosas que solo se sabrán ahí”, indicó.

Además, fiel a su estilo desafiante y con gran sentido del humor, advirtió que dicha serie de Netflix servirá para conocer su lado “lunático”.

“A partir de ahí sabrás que soy un lunático total”, aseveró.

Sus declaraciones llegaron luego de que la prensa local le consultara sobre una eventual renovación con el club italiano, dado que el contrato actual se vence a mitad de año de este 2024.

VEA TAMBIÉN Esto dijo Kylian Mbappé tras ser consultado sobre si continuará o no en el Paris Saint-Germain o

“No había firmado con la Roma, pero había dado mi palabra. Luego tuve un club que me quería, que quería que rompiera mi palabra. No fui. Cuando veas el documental dirás que soy un completo idiota. Mi presidente se enteró de las ofertas que recibí. No creo que hablen con otros entrenadores a mis espaldas", detalló.

Si bien no hay fecha definida para el lanzamiento del nuevo producto de Netflix, desde ya hay gran expectativa por los detalles desconocidos de la vida deportiva de uno de los entrenadores más polémicos de los últimos años.