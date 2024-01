Esto dijo Kylian Mbappé tras ser consultado sobre si continuará o no en el Paris Saint-Germain

El delantero francés Kylian Mbappé, actualmente en el Paris Saint-Germain habló de su contrato con el club y de su futuro, cuestión que tiene en vilo no solo al club parisino, sino también a varios clubes de Europa que están detrás de sus servicios como Real Madrid y Liverpool.

Cabe recordar que el campeón mundial con Francia finaliza contrato con el PSG en junio de 2024, por lo que desde el lunes es libre de firmar con el equipo que quiera.

Mbappé declaró en zona mixta, luego de la victoria del PSG ante el Toulouse (2-0) este miércoles en la Supercopa francesa, que no ha "elegido" sobre su futuro.

VEA TAMBIÉN Con emotivo video de sus goles y arengas en los camerinos, Al-Nassr homenajeó a Cristiano Ronaldo por cumplir un año en el fútbol saudí o

"Todavía no he realizado mi elección. Pero tenemos un acuerdo con el presidente que hace que todas las partes estén protegidas", dijo.

"Mi futuro no es un asunto interno. Hay que pensar en el equipo", añadió el parisino, autor de un gol este miércoles.

En ese sentido, aseguró que anunciará la información sobre su futuro “cuando haya tomado mi decisión", por lo que esto podría ser incluso en los próximos meses.

Mbappé reveló, además, que acordó con el club manejar las conversaciones con cautela para cuidar el equipo y su presente, después de que se filtrara la información a mediados del año pasado de que no renovaría su contrato actual.

VEA TAMBIÉN Jugadora estrella de la selección Colombia ficha por nuevo club y será el reemplazo de una campeona del mundo con España o

"Con el acuerdo con el presidente el pasado verano, poco importa mi decisión, logramos proteger el conjunto de las partes, preservar la serenidad del club para los retos que hay por delante, es lo más importante", explicó Mbappé.

De esa manera, aseguró que todavía no tiene claro su futuro y no ha elegido el próximo club en el que estará y que de haberlo hecho, no tendría sentido tardar su anuncio.

"En 2022, yo no sabía hasta mayo. Si sé lo que quiero hacer, ¿para qué dilatarlo? No tendría ningún sentido", respondió.