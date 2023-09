Entrenador de la selección masculina de España pidió "perdón" por aplaudir polémico discurso de Luis Rubiales

Luis de la Fuente, seleccionador del equipo masculino de España, se disculpó este viernes por aplaudir el polémico discurso del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, donde se defendió por el beso a Jenni Hermoso e insistió en que no renunciaría.

"He recibido duras críticas (por aplaudir el discurso) que son totalmente merecidas, lo lamento, lo comprendo y pido perdón por ello", dijo De la Fuente en una rueda de prensa en la que dio a conocer la convocatoria de su seleccionado para la doble fecha FIFA de septiembre.

Además, el seleccionador español dijo haber estado convencido de que la asamblea del pasado viernes se trataría de "un acto protocolario de despedida a un presidente, pero se transformó en algo totalmente diferente para lo que no estaba preparado".

"Llegué pensando que iba a ser una dimisión, entramos en shock cuando vimos que no era así, yo pensé que la Asamblea iba a ir por otro lado", indicó.

De la Fuente aseguró que se quedó “en blanco” y la situación lo “superó", no obstante, insistió en que no renunciaría por ese acto. "No tengo que dimitir, tengo que pedir perdón, cometí un error, un error humano".

"Estuvimos casi todos los trabajadores de la Federación con una idea de que íbamos a escuchar un acto protocolario, que íbamos a la dimisión de un presidente y nos encontramos con otra cosa", agregó.

Rubiales brindó un polémico discurso en una asamblea extraordinaria de la RFEF celebrada el viernes pasado, pese a los rumores de su salida de la federación.

"No dimitiré, no dimitiré, no dimitiré", dijo enfáticamente Rubiales, quien, además, insistió en que el beso fue consensuado. "¿Un pico consensuado es suficiente para sacarme de aquí? Lucharé hasta el final", subrayó.