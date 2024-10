Entrenador finalista del Mundial apuntó contra el Real Madrid por no ir a gala del Balón de Oro: “tiene una camiseta blanca, pero ayer esa camiseta estaba muy manchada”

El Balón de Oro sigue siendo un tema bastante controversial en todo el mundo, debido a que el ganador del tan codiciado premio resultó ser el español Rodri y no Vinicius como se esperaba, por lo que la delegación del Real Madrid decidió no asistir a la ceremonia.

La falta de representación de los ‘merengues’ en la tan importante edición número 68 del Balón de Oro ha generado molestia, no solo entre los aficionados, sino entre importantes figuras dentro del mundo del fútbol.

Como es el caso del reconocido entrenador francés Raymond Domenech, quien lanzó unas duras críticas contra el club español, alegando que su inasistencia mostró una falta de respeto y fue un comportamiento “repulsivo”.

Durante una entrevista con el medio ‘Goal,pl’, el exentrenador de la selección de Francia (2004-2010) expresó que: “Se dice que el Real Madrid es un gran club, y el propio Real Madrid quiere que se diga que lo es. Mientras tanto, resulta que es un club pequeño”.

“¡Muy pequeño! Lo que hizo es absolutamente patético. Mostraron falta de respeto al fútbol, a los demás participantes de la gala y a los ganadores. Es francamente repulsivo”, apuntó el entrenador francés.

Domenech, que llevó a Francia a la final del Mundial 2006, habló sobre la presión que habría ejercido el club merengue a la organización del Balón de Oro para conocer el ganador del importante premio.

“No hay excusas. ¿Cómo es posible que exigieran información sobre quién ganaría cuando los resultados aún eran secretos y ocultos? ¿Presión sobre los organizadores para que les digan si ganaron o no irán? ¡Esto es algo asombroso!”, señaló.

El francés también comentó que el Real ganó categorías importantes en la ceremonia, pero que al parecer esto no les bastó y exigieron “estar seguros de que Vinicius había ganado”.

“Repito, pésima conducta de un club que se dice grande. Alguien los resumió bien, diciendo algo como: ‘El Real no empieza un partido hasta que no sabe con qué resultado terminará’. Deben comprender que no todo el mundo del fútbol gira en torno a ellos. El Real tiene una camiseta blanca, pero ayer, en mi opinión, esa camiseta estaba muy manchada”, puntualizó.

Tras lanzar los duros dardos contra el equipo dirigido por Ancelotti, Raymond Domenech se rindió ante Rodri, de quien expresó que, de poder votar, votaría por él porque fue un jugador fundamental tanto para la selección de España como para el Manchester City.

“Ganó el campeonato inglés con el Manchester City y la Eurocopa con España. Son dos grandes victorias y Rodri fue un jugador fundamental para ambos equipos”, explicó.

Sin embargo, recordó que este premio no se trata tanto de las votaciones que realizaron France Football y la UEFA, sino de la votación de 100 periodistas alrededor del mundo que muestra lo que se valora en verdad.

“Se sabe que el Balón de Oro lo ganaban con mayor frecuencia jugadores goleadores, impresionantes y estrella. Mientras tanto, la elección de Rodri es otra cosa. Se valoró al jugador de equipo, lo cual, como subrayo, no siempre es así. ¡Esa es una señal genial!”, añadió.

El exentrenador de la selección de Francia también comentó cuál es el jugador que considera que puede estar peleando el primer lugar para la próxima edición y que será estrella esta temporada, señalando al polaco Robert Lewandowski.

“Lewandowski empezó la temporada fantásticamente, si sigue así en Barcelona y el Barcelona sigue así, creo que Robert se convertirá en uno de los candidatos”, aseguró Domenech.

El experimentado técnico, de 72 años, explicó en la entrevista que: “Recordemos que Robert ya debería haber ganado un Balón de Oro, pero sabemos lo que pasó. Por eso cruzaré los dedos por él. ¡Que el destino lo haga bien!”.