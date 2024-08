Esta es la gimnasta latinoamericana que le arrebató el oro a Simone Biles en la final de suelo femenino en París

Este lunes se dio la final de gimnasia artista en suelo femenino, en donde la sorpresa del día fue la brasileña Rebeca Andrade, quien le arrebató el oro a la favorita Simone Biles.

No se pierda | Ventana a París: conozca los más interesantes detalles de la ciudad que acoge los Juegos Olímpicos 2024 ↓

De esa manera Andrade obtuvo su cuarta medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Andrade, de 25 años, logró dejar en alto el nombre de su país tras ganar con una espectacular rutina en la final de suelo femenino, con un puntaje de 14.166, por encima de la ‘reina de la gimnasia’, quien obtuvo 14.133, y la estadounidense Jordan Chiles que se quedó con el tercer lugar con 13.766.

Con este triunfo, la gimnasta brasileña hace historia como la primera atleta de Brasil en ganar seis medallas olímpicas. Es de hecho, la deportista brasileña con la mayor cantidad de podios olímpicos en la historia.

La gimnasta cerró el programa de gimnasia artística de París 2024 con cuatro medallas: oro en suelo femenino, plata en salto femenino e individual femenino, y bronce en gimnasia general por equipos.

La brasileña había obtenido, previamente, dos medallas en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

VEA TAMBIÉN De Cúcuta para el mundo: así fue la presentación con la que Ángel Barajas consiguió medalla de plata para Colombia en París o

Rebeca ha asegurado un lugar en la lista de nombres en la historia de su país y ahora se codea con las más grandes gimnastas del mundo como Simone Biles, quien hace unos días aseguró que no le gustaba competir con la brasileña.

Esto porque según afirmó la ‘reina de la gimnasia’, Andrade la pone nerviosa al competir tan cerca de ella, algo que la obligó a sacar su mejor nivel para poder adueñarse, nuevamente, del podio olímpico.

En una conferencia post-competencia, Biles admitió: “Significa muchísimo para mí y es una locura. No quiero competir con Rebecca. No más. Estoy cansada como si ella estuviera demasiado cerca. Nunca he tenido una atleta tan cerca”.

Desde el respeto, Simone aseguró que se puso en “alerta” y sacó “al mejor atleta que había en mí”. “Así que estoy emocionada y orgullosa de competir con ella, pero no me gusta. Estoy incómoda, muchachos. Me gusta esa sensación. Estaba estresada”.

Su colega, Sunisa Lee, quien estaba a su lado, intervino y señaló que “nunca te vi así”, algo a lo que Biles simplemente aseveró “ese es mi estrés”.