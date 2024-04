Este sería el nuevo entrenador del Liverpool de Luis Díaz: actualmente dirige a un importante club europeo

Hay gran expectativa entre los aficionados del Liverpool y Luis Díaz por saber quién será el reemplazo del actual entrenador, Jürgen Klopp, en la próxima temporada.

Los medios ingleses dan como un hecho que el nuevo entrenador del equipo ‘Red’ será un técnico que dirige a un importante club europeo.

Se trata del técnico neerlandés, Arne Slot, quien actualmente dirige al FeyenoordRotterdam de Países Bajos, y habría llegado a un acuerdo con ambos clubes para asumir en reemplazo de Klopp.

El acuerdo fue alcanzado con el club neerlandés para pagar la indemnización y hacerse así con el técnico de 45 años, al que le restan dos años de contrato con el Feyenoord. Jugadas 31 fechas, el Feyenoord es segundo en la liga, con nueve puntos por detrás del PSV Eindhoven.

La BBC indicó que la cifra del traspaso podría alcanzar los 10,9 millones de euros, que equivalen a más de 11 millones de dólares.

El jueves, Slot declaró estar confiado sobre el desenlace de las negociaciones entre ambos clubes. "Me gustaría ir al Liverpool", reconoció, añadiendo que esperaba al "acuerdo" entre los dos clubes.

Asimismo, el actual entrenador de los 'Reds', el alemán Jürgen Klopp, que dejará su puesto a final de temporada, declaró este viernes que ser técnico del Liverpool era "el mejor trabajo del mundo".

"Es el mejor club del mundo, un trabajo formidable, un equipo formidable, personas fantásticas", insisitió Klopp.

Además, al ser preguntado sobre la posibilidad de la llegada de Slot al banco de equipo de Anfiedl, Klopp no dudó en elogiarlo.

"No estoy involucrado en este asunto. Me gustaría mucho, eso sí, que Arne aceptara el puesto, me gusta el estilo de sus equipos y todo lo que escucho de él es que es un buen tipo y un buen entrenador", sostuvo.