Estos serían los partidos que se perdería Luis Díaz tras su lesión con el Bayern Múnich

El Bayern Múnich compartió el parte médico oficial del futbolista colombiano Luis Díaz tras sufrir una lesión.

“Una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de la Champions League que enfrentó al FC Bayern contra el Arsenal”, indicaron.

Aunque en el pronunciamiento oficial no se revela con exactitud el tiempo de baja, la prensa alemana proyecta casi un mes de Luis Díaz fuera de las canchas. Eso quiere decir que se perdería la convocatoria con la Selección Colombia.

Lista de partidos que Luis Díaz se pierde por su lesión con el Bayern Múnich

1. Friburgo vs. Bayern Múnich: Bundesliga (25 de octubre).

2. Bayern Múnich vs. 1. FC Magdeburg: Copa de Alemania (28 de octubre).

3. Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund: Bundesliga (31 de octubre).

4. Atlético de Madrid vs. Bayern Múnich: Champions League (3 de noviembre).

5. Mainz 05 vs. Bayern Múnich: Bundesliga (7 de noviembre).

6. Colombia vs. Chile: amistoso fecha Fifa (13 de noviembre).

7. Chile vs. Colombia: amistoso fecha Fifa (17 de noviembre).

8. Bayern Múnich vs. Colonia: Bundesliga (20 de noviembre).

Díaz, quien inició el encuentro ante el Arsenal en el banco de suplentes, ingresó al campo de juego al minuto 68, cuando el Bayern Múnich ganaba 2-1 gracias a las anotaciones de Alphonso Davies (35’) y Harry Kane (61’, de penalti). Sin embargo, antes de finalizar el partido, el colombiano solicitó ser sustituido tras experimentar una molestia en la pierna izquierda que le impidió alcanzar un balón con velocidad.

Aunque Lucho regresó al terreno para colaborar en las labores defensivas, apenas su equipo recuperó la posesión, se tendió sobre el césped para solicitar asistencia médica y tuvo que abandonar el compromiso. En su lugar ingresó el senegalés Bara Sapoko Ndiaye, al minuto 90.

Finalmente, el Bayern no logró conservar la ventaja y terminó empatando 2-2 en condición de local frente al Arsenal. Eberechi Eze, al minuto 25, y Declan Rice, al 82’, marcaron los goles del conjunto visitante.