Así luce el estadio que las tropas de Bukele recuperaron tras estar tomado por las pandillas en Haití

Las tropas haitianas, con apoyo de El Salvador, recuperaron el estadio Sylvio Cator de Puerto Príncipe, en Haití, el pasado 12 de noviembre luego de que estuviera en manos de las pandillas que tienen azotado al país. El recinto será convertido en una base de operaciones contra estas organizaciones criminales. Entre los haitianos, desplazados por la violencia, la presencia de las tropas de Nayib Bukele despierta expectativas de recuperar la seguridad y poder regresar.