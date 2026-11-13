Apagón en la isla: se fue la luz en pleno partido de la LVBP entre Águilas del Zulia y Bravos de Margarita

Un apagón interrumpió el partido de ronda regular de la LVBP entre Águilas del Zulia y Bravos de Margarita.

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La situación se registró en la sexta entrada en el Estadio Nueva Esparta, popularmente conocido como 'El Fortín de Guatamare'.

No es la primera vez que ocurre esto; también pasó en el Estadio Luis Aparicio 'El Grande' de Maracaibo la noche del viernes 16 de octubre.

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Asimismo, ocurrió en el fútbol profesional venezolano. Un corte de electricidad interrumpió durante más de 15 minutos el encuentro entre Portuguesa FC y Deportivo La Guaira, correspondiente a la Liga FUTVE.

La recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Venezuela podría requerir hasta 40.000 millones de dólares y un programa de rehabilitación que se extienda durante una década.

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Así lo hizo saber la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (AVIEM).

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

El pasado mes de octubre registró picos de severos racionamientos eléctricos en vasta parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.

En cuanto al mes de noviembre, la crisis eléctrica se ha intensificado y extendido por todo el país.