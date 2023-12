Lewis Hamilton reveló que fingía estar enfermo para poder faltar a días de entrenamiento en la Fórmula 1

Lewis Hamilton es uno de los pilotos de la Fórmula 1, que en los últimos meses ha acaparado la atención de los medios por distintas razones como: su presunto romance con Shakira y su cercanía con Ferrari.

Sin embargo, en las últimas horas se ha convertido en el principal foco de los diferentes medios en el mundo al hacer una confesión que sorprendió a todo el mundo.

El siete veces campeón de la F1 reveló que no le gusta participar en los días de entrenamientos en las mejores de los carros y probarlos, por lo que fingía estar enfermo para poder saltárselos y no tener que hacer parte de ese proceso.

Durante un acto de postemporada en Brackley, Toto Wolff, Mick Schumacher (piloto de reserva de Mercedes) y el mismo Hamilton se presentaron en la fábrica.

Sin embargo, en dicha reunión el corredor titular que no estuvo presente fue George Russell, quien no se sentía bien, de ahí la broma de Wolff en decir: “George está realmente enfermo”.

Ante esto, Lewis confesó que: “Cuando Toto dijo en nuestra visita a la fábrica que George estaba enfermo, me vino a la cabeza algo que tenía que ver conmigo. Eso es algo que yo he hecho en el pasado para perderme los días de test, ya que no es algo que me guste. Así que cuando escuché eso, pensé: `Me ha superado, ha pasado a otro nivel´”.

Dicha confesión por parte del inglés ha generado polémica, pues para muchos este tipo de comportamientos solo demuestra el poco compromiso que tiene con la escudería, la cual le paga 35 millones de dólares al año, lo que lo convierte en el segundo piloto de la F1 mejor pagado, solo por debajo de Max Verstappen, quien le ha arrebatado los últimos tres títulos mundiales.

Lewis Hamilton, de 38 años, lleva dos años sin ganar una carrera, ya que su último triunfo se remonta a 2021 cuando ganó el Gran Premio de Arabia Saudí, ahora se espera que el piloto retome su rendimiento el próximo 14 de febrero en el W15 de 2024.