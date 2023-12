Exfutbolista de la recordada Selección Colombia del 2014 pasa por un mal momento familiar: “no me dejan entrar a mi casa”

Freddy Guarín es un exfutbolista colombiano que vistió en varias oportunidades la camiseta de la Selección Colombia desde el 2010 hasta el 2014, siendo parte del equipo que más lejos ha llegado en un Mundial de mayores.

El exjugador de 37 años también vistió las camisetas de Boca Juniors de Argentina, Saint-Etienne de Francia, Porto, Inter de Milán, Shanghái Shenhua de Chine, el Vasco Da gama y Millonarios en donde se retiró.

Pese a que su carrera futbolística fue exitosa, su vida personal ha estado llena de escándalos, desde infidelidades hasta discusiones y hasta peleas con su familia, lo que lo ha llevado a ser señalado como un hombre problemático.

Recientemente, se conoció una grabación de Guarín hablando al interior de su carro en la que preocupó a sus seguidores, pues denunció que no lo dejan entrar a su casa en Montería, departamento de Colombia.

“Estoy en Montería otra vez, como un día lo decidí. Ya llevo como cuatro o cinco veces que no me dejan entrar a mi casa, la casa que yo compré con mi propia plata... A un hombre no se lo trata así”, dijo Guarín en el video.

Además, agregó que se haría responsable de todo lo que pudiera pasar: “Me hago responsable de lo que llegue a pasar. No doy nombres, pero simplemente les digo que a un hombre no se le trata así. Un hombre que ha sido bueno, por más de que tenga sus errores. Yo me hago responsable de mis errores, pero no se irrespeta así”.

Guarín también aseguró que su familia le ha dado la espalda y que está cansado que las personas se aprovechen de su situación: “Mi suegra, mi hija, la hija de ella, que son personas que yo amo con todo mi corazón, cogieron y me dieron un espaldarazo”.

El exfutbolista finalizó con unas palabras que generaron preocupación en sus seguidores: “Graben a ustedes este video porque mañana no sé qué pueda llegar a pasar en mi vida. Como se los dije hace unos días a mi mamá, mi papá, a mis hijos: estoy cansado de la gentuza, de que la gente se aproveche de las debilidades”.

Guarín borró los videos publicados, pero páginas dedicadas a la vida de las personalidades de la farándula los publicaron nuevamente y muchos internautas aseguran que el exjugador de Millonarios estaba ‘pasado de copas’ al momento de grabar y después se arrepintió.

Estas fueron las palabras de Freddy Guarín sobre su situación familiar: