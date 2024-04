Lewis Hamilton reveló que le pidió consejos a Michael Jordan para su retiro: "Trabajar todo el tiempo no da la felicidad, necesitas encontrar un equilibrio"

El piloto británico Lewis Hamilton actualmente se encuentra en uno de los momentos más importantes y cruciales de su vida, en el que tiene que pensar no solo en su futuro dentro en el circuito, sino en sus planes fuera de él dentro de unos años.

Por ello, el corredor, de 39 años, abrió su corazón en una reciente entrevista con el medio GQ para hablar sobre su futuro, sus inicios en el mundo de la Fórmula 1 y los consejos que recibió de grandes deportistas como Michael Jordan.

Hamilton, quien es el piloto con más títulos de la historia de la F1 junto con Michael Schumacher, reveló que cuando estaba en uno de los momentos más altos de su carrera se dio cuenta de que las conversaciones a su alrededor giraban sobre la preparación que tendría que empezar a tener para un eventual retiro.

Lewis acotó que ha podido conversar con grandes deportistas como Serena Williams y Michael Jordan sobre el tema de retirarse, en el que varios de ellos coincidieron que existe un miedo de dejar hacer lo que aman sin tener un plan.

“He platicado con muchos atletas increíbles, desde Boris Becker a Serena Williams y hasta Michael Jordan. Al hablar con los grandes que he conocido y que ya se retiraron e incluso con algunos que siguen compitiendo, el miedo es a la falta de preparación para lo que viene después. Muchos me han dicho: ‘Me retiré muy pronto’ o ‘Me retiré muy tarde’. ‘Cuando acabó, no tenía nada planeado’. ‘Mi mundo se derrumbó porque toda mi vida giraba en torno al deporte’”, señaló.

Hamilton comentó que algunos de los más grandes deportistas le contaron que no planearon nada al momento de retirarse y “fue un desastre” porque se sentían perdidos al punto de tener un vacío enorme y no saber como llenarlo.

“Me hizo pensar en cómo evitar eso cuando me retire. Así que me puse a buscar en serio otras cosas que me apasionaran”, expresó.

El corredor de Mercedes también recordó sus inicios en el mundo automovilístico, a los 8 años, en donde pasó la mitad de su vida motivado solamente por una cosa: la aceptación.

“Como era el único niño negro del circuito, con dificultadas en la escuela, mi motivación más grande siempre fue la aceptación: ‘Si gano la carrera, el mundo me va a aceptar’”, comentó Hamilton.

Esa motivación lo llevó a poder ser el corredor, junto con Michael Schumacher, más ganador de la historia de la Fórmula 1, acumulando en su largo historial un total de siete títulos y 103 victorias en Grandes Premios.

Sin embargo, todo eso lo llevó a darse cuenta de que la felicidad no estaba solamente en adquirir un montón de títulos, porque eso lo hizo caer en cuenta que pese a que estaba en lo más alto era infeliz.

“Cuando llegué a la Fórmula 1 despertaba, entrenaba, corría, y nada más. Me di cuenta de que trabajar todo el tiempo no da la felicidad, necesitas encontrar un equilibrio. Descubrí que era bastante infeliz”, puntualizó.

“Me faltaban muchas cosas, yo era más que un piloto. Y era una locura porque estaba en la Fórmula 1, había logrado mi sueño, estaba en la cima. Pero no lo estaba disfrutando”, añadió.

Hamilton se dio cuenta muy pronto de que “el mundo de las carreras es casi como estar en un globo de nieve. Y afuera hay tantas cosas que no tienes tiempo de explorar. Creo que, si todos los días vas a una oficina y haces lo mismo, terminas por disociar. Tienes que encontrar algo para relajarte y mantener tu mente activa”.

Es ahí cuando se dio cuenta de que tenía que empezar a explotar sus otras aficiones, una de ellas de la música que, según él, lo mantiene vivo. Sin embargo, el que se quiera dedicar a otros intereses no fue bien recibido.

VEA TAMBIÉN Rafael Nadal abrió la puerta de su eventual retiro: esto dijo el tenista español en rueda de prensa previa al Barcelona Open o

“A medida que exploraba mi creatividad y la forma de expresarme, recibí muchas críticas de los medios. La gente me juzgaba: ‘Así no se comporta un piloto de carreras’”, comentó Lewis, quien también acotó que: “De hecho, lo siento por algunos de los pilotos que nos precedieron, a principios de la década de 2000”.

“Es evidente que tenían mucha personalidad, pero no fueron capaces de mostrarla. Hoy los pilotos se expresan de forma diferente”, puntualizó.

Sobre su retiro del circuito, Lewis señaló que los intereses que podrían sustituir las carreras serían el cine o la moda.

No obstante, aunque no tiene claro aún qué pasará en el futuro, el piloto, de 39 años, señaló: “Siempre me preguntan: ¿Dónde te ves dentro de cinco años? Nunca he sido capaz de mirar tan lejos. Pero ahora estoy en una posición en la que puedo ver un poco más allá. En los próximos dos años pasarán cosas muy interesantes. Proyectos muy divertidos con la moda que saldrán a la luz a finales de año, obviamente la película y, con suerte, un documental”.