Exjugador de la Selección Colombia reveló cómo Pékerman le pidió en un hotel que le diera la '10' a James: "me arrepentí"

La Selección Colombia se prepara para dos nuevos juegos de Eliminatorias Sudamericanas ante Bolivia y Chile el 10 y 15 de octubre, fechas decisivas para el sueño de llegar al Mundial 2026.

Entre los 29 convocados por el DT argentino Néstor Lorenzo se encuentra el irremplazable James Rodríguez, considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia del país.

El '10' viene recuperando su nivel tras la Copa América y su reciente incorporación al Rayo Vallecano de Madrid, España.

Aunque James ya está consolidado entre los mejores de la historia del combinado nacional, hace unos años fue suplente de otro '10' que ya se encuentra en el retiro pero que también ofreció buen juego.

Antes de convertirse en una estrella, James Rodríguez era la segunda opción detrás del barranquillero Macnelly Torres, quien era el dueño del medio campo y del mítico dorsal '10'.

Justamente, el exjugador habló y entregó detalles sobre lo que fue la llegada de Rodríguez a la Selección Colombia, que debutó el 11 de octubre de 2011 en la primera fecha de las Eliminatorias a Brasil 2014 por decisión del técnico Leonel Álvarez.

James jugó ese partido con el un número en su espalda, el '5', un dígito poco común para su posición, pues Torres ya contaba con varias convocatorias.

Ahora, tras varios más de una década desde ese momento, 'Mac' rompió el silencio y contó cómo tuvo que entregar el medio campo y lo que le costó ceder su dorsal.

“Resulta que como yo venía de dos procesos anteriores a cuando él aparece en la Selección, a él Pékerman lo quería mucho, lo mimaba mucho. Cuando llegó por primera vez a la Selección en la era Pékerman, me llama a la habitación y yo no lo conocía, ni a ninguno de ellos”, aseguró el exjugador de Atlético Nacional en un podcast con el reconocido cantante Yeison Jiménez.

Aunque la conversación se centró en temas técnicos y futbolísticos, el exentrenador argentino Néstor Pékerman le hizo una solicitud poco habitual y que le cambió su carrera en la Selección.

“Al final de la charla me dice, ‘te quiero pedir un favor muy especial, ¿tú le puedes dejar el número 10 a James?’ (...) Uno queriendo jugar en la Selección dice ‘no, hágale profe’”, agregó.

Macnelly habló sobre las jerarquías en el combinado nacional y dijo que él ya tenía una trayectoria con la 'tricolor' que no fue respetada: “A mí me ponen un uniforme de entrenamiento con el número 10, pero porque el utilero sabe que venía de tiempo atrás y James escasamente tenía dos partidos que había jugado contra Bolivia y Ecuador en la selección de mayores”, dijo.

Posteriormente, señaló que se arrepintió de su decisión pero no porque el nuevo '10' no lo mereciera sino porque esto le dio un giro a su futuro allí:

“En su momento no lo tomé mal, pero con el paso de los años me arrepentí. Pero no por nada malo, sino que siento que al ceder eso, abrí la puerta a que me dijera que no iba al Mundial”, aseveró.

Finalmente, Torres se quedó por fuera del Mundial de 2014 por decisión de Pékerman y su entonces asistente técnico Néstor Lorenzo, hoy DT de la selección.

No obstante, reconoció la grandeza de James y aplaudió su carrera por todo el mundo.

"Él tiene la combinación de no solo ser el mejor jugador, sino también que, si tú le ves la carrera, pasó casi que por los mejores equipos del mundo”.