Extécnico de la selección Colombia se enojó con la prensa tras debut en la Copa de Oro: "Soy ciego, mudo y sordo ante la afición"

Un extécnico de la selección Colombia no la pasa nada bien en su nuevo reto de dirigir a un país centroamericano en la Copa de Oro de la Concacaf.

Se trata de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, exentrenador de la selección Colombia que tomó las riendas de la selección de El Salvador meses a atrás.

Su equipo debutó este martes en la Copa de Oro de la Concacaf con un empate sin goles ante Curazao. El resultado no dejó nada contento al público del PayPal Park de San José, California, el cual se fue contra el entrenador durante y al final del juego.

Al entrenador colombiano se le vio visiblemente enojado en la rueda de prensa tras una pregunta puntual de uno de los periodistas sobre el rendimiento del equipo centroamericano.

“Yo no soy mentiroso en lo que veo, y yo veo que el equipo está avanzando y está haciendo cosas importantes. En el futbol, todo el mundo ve las cosas muy distintas. Nosotros estamos en la interna del equipo, sabemos qué estamos haciendo y sabemos qué interpretan y cómo controlar a veces a esta clase de rivales”, dijo.

A su vez, apuntó contra el público que lo abucheó durante el encuentro.

“Soy ciego, sordo y mudo ante la afición. No me puedo poner a oír a la afición porque me hacen equivocar. La afición no piensa sino en el equipo de El Salvador, no piensa en el contrario, nosotros tenemos que pensar en El Salvador y controlar al contrario”, afirmó.

En su segunda salida, El Salvador se medirá a Honduras el próximo sábado y terminará la fase de grupos ante Canadá.