NTN24
Miércoles, 21 de octubre de 2026
Miércoles, 21 de octubre de 2026
Argentina

Futbolista argentino silenció el Maracaná y su equipo se convirtió en el primer finalista de importante torneo internacional

octubre 21, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
“Se me parte el alma”: Leandro Paredes se enteró del fallecimiento de su abuelo en medio del Mundial Qatar 2022
Mediocampista de la selección de Argentina, Leandro Paredes | Foto: EFE
Leandro Paredes remontó la serie ante Vasco da Gama con un gol en los minutos finales con remontada incluida siendo visitantes y disputará el título de la Copa Sudamericana en Barranquilla, Colombia.

Boca Juniors conquistó el Maracaná, remontó la eliminatoria ante Vasco da Gama y aseguró su presencia en la final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto argentino venció 3-1 en Río de Janeiro, revirtió la derrota por 1-0 sufrida en la ida y se impuso con un marcador global de 3-2 para ser el primer clasificado al partido por el título.

La clasificación se definió en una noche de tensión, goles y un desenlace que tuvo a Leandro Paredes como protagonista. El mediocampista argentino, quien volvió a la competición luego de recuperarse de una lesión muscular, anotó en el minuto 88 el tanto que finalizó de inclinar la serie a favor del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

El partido inició con Boca decidido a borrar la desventaja que tenía desde Buenos Aires. Apenas pasados cuatro minutos, Lautaro Di Lollo conectó un cabezazo luego de un tiro de esquina y puso el 1-0, resultado que igualó el marcador global y le regresó la esperanza al equipo visitante.

La presión argentina siguió y, en el minuto 34, Miguel Merentiel aprovechó un contraataque para aumentar la diferencia. Con el 2-0, Boca tomó ventaja en la eliminatoria y provocó que Vasco buscara una reacción frente a su público.

El conjunto brasileño logró responder en el segundo tiempo. José Luis Rodríguez anotó en el minuto 66 y estableció el 1-2 de la noche, resultado que igualaba de nuevo la serie y dejaba abierta la posibilidad de una definición dramática en los minutos finales.

Cuando la semifinal parecía encaminada a un cierre incierto, Paredes encontró el espacio para cambiar la historia. En el minuto 88, el mediocampista consiguió realizar un potente remate desde fuera del área que logró vencer al arquero Léo Jardim y puso el 3-1 definitivo.

El gol desató la celebración de los jugadores argentinos y silenció a buena parte de los aficionados que acompañaron a Vasco en el estadio Maracaná. Boca llegó a Brasil con la obligación de ganar y terminó imponiéndose en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol sudamericano.

Con esta clasificación, el club argentino llega a su tercera final de la Copa Sudamericana. Boca se consagró en las ediciones de 2004 y 2005 y ahora va a tener la oportunidad de levantar de nuevo el trofeo, más de 20 años después de su último título en el torneo.

La final se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El rival de Boca va a salir de la otra semifinal entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, serie en la que el equipo brasileño consiguió una ventaja de 3-0 en el encuentro de ida.

Temas relacionados:

Argentina

Boca Juniors

Copa Sudamericana

Brasil

Fútbol

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Hemos denunciado a Petro ante Comisión de Acusaciones por conspiraciones criminales": senador Enrique Gómez

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que más les duele a los bandidos es que les quiten el dinero": experto tras incautación de droga en Cartagena

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Consternación en Colombia ante tragedia en un batallón del Ejército en Boyacá: dos soldados murieron

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jefferson Beltrán

Régimen de Delcy Rodríguez habría cancelado contrato de plantas de cemento a inversionista turco

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

"A Miguel Uribe lo tenían que sacar del camino para que Cepeda pudiera ser presidente": María Claudia Tarazona sobre el magnicidio del precandidato presidencial

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El Partido Socialista en España con Pedro Sánchez a la cabeza es mucho peor que una mafia”: analista

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Los glaciares pierden 273.000 millones de toneladas de hielo al año y crece la alerta por el agua dulce

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Régimen de Delcy Rodríguez habría cancelado contrato de plantas de cemento a inversionista turco

Héctor Andrés Obregón, presidente de PDVSA | Foto: AFP
PDVSA

El presidente de PDVSA sigue en la lista OFAC: Estados Unidos no planea levantar sanciones

Alex Saab | Foto: EFE
Álex Saab

Justicia de EE. UU. autorizó compartir documentos secretos de Alex Saab con otros países para facilitar la incautación y el decomiso de sus bienes

Gustavo Petro - Foto EFE
Escándalo

"Hemos denunciado a Petro ante Comisión de Acusaciones por conspiraciones criminales": senador Enrique Gómez

Salvatore Mancuso, Gustavo Petro y Armando Benedetti | Fotos: EFE
Fiscalía de Colombia

'Pacto de Valledupar' en la mira de la Fiscalía, mientras la Procuraduría investigaría a Benedetti

Más de Deportes

Ver más
Carlos Alcaraz, reconocido tenista español - Foto de EFE
Tenis

Alcaraz revalida el título de Tokio: iguala hazaña tras vencer a Lehecka

Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús, entrenador de la Selección de Portugal - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

El mensaje con el que el entrenador de Portugal ignoró comunicado de Cristiano Ronaldo y su intención de seguir en la Selección

Pelotero Maikel García y acompañantes sorprenden a un vendedor en Caracas (Venezuela) - Fotos: X
Béisbol

Estrella del béisbol sorprende a vendedor ambulante en Caracas al comprar una camiseta con su rostro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Historia

Ulises en el Nuevo Mundo: el parto de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula fracasa en debate con Bolsonaro. Se mostró irritado, descolocado y mal articulado

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Papa León XIV - Foto: EFE
Papa León XIV

León XIV llega a Francia en primera visita oficial de un papa en 18 años

Carlos Alcaraz, reconocido tenista español - Foto de EFE
Tenis

Alcaraz revalida el título de Tokio: iguala hazaña tras vencer a Lehecka

Flavio Bolsonaro y Lula da Silva | Foto EFE
Brasil

Campaña de Lula pedirá anular candidatura de Flavio Bolsonaro: este es su argumento a días de la segunda vuelta en Brasil

Nicolás Maduro y Cilia Flores
Inteligencia Artificial

Confirman que EE. UU. usó IA en la captura de Maduro: hubo temor de que la plataforma fallara en pleno operativo

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Abelardo de la Espriella

Nueva victoria para Abelardo: Los Pachenca levantan paro armado y anuncian sometimiento a la justicia

DEA y alias 'Araña' - Fotos: EFE
DEA

Contundente respuesta de la DEA a NTN24 sobre las extradiciones de criminales colombianos tras el caso de alias ‘Araña’

La cuestionable posición que ha tenido Lula frente a Venezuela - Foto: AFP/Canva
Luiz Inácio Lula Da Silva

La cuestionable posición que ha tenido Lula frente a Venezuela pese a decir que defiende democracia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023