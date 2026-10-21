Futbolista argentino silenció el Maracaná y su equipo se convirtió en el primer finalista de importante torneo internacional

Boca Juniors conquistó el Maracaná, remontó la eliminatoria ante Vasco da Gama y aseguró su presencia en la final de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto argentino venció 3-1 en Río de Janeiro, revirtió la derrota por 1-0 sufrida en la ida y se impuso con un marcador global de 3-2 para ser el primer clasificado al partido por el título.

La clasificación se definió en una noche de tensión, goles y un desenlace que tuvo a Leandro Paredes como protagonista. El mediocampista argentino, quien volvió a la competición luego de recuperarse de una lesión muscular, anotó en el minuto 88 el tanto que finalizó de inclinar la serie a favor del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

El partido inició con Boca decidido a borrar la desventaja que tenía desde Buenos Aires. Apenas pasados cuatro minutos, Lautaro Di Lollo conectó un cabezazo luego de un tiro de esquina y puso el 1-0, resultado que igualó el marcador global y le regresó la esperanza al equipo visitante.

La presión argentina siguió y, en el minuto 34, Miguel Merentiel aprovechó un contraataque para aumentar la diferencia. Con el 2-0, Boca tomó ventaja en la eliminatoria y provocó que Vasco buscara una reacción frente a su público.

El conjunto brasileño logró responder en el segundo tiempo. José Luis Rodríguez anotó en el minuto 66 y estableció el 1-2 de la noche, resultado que igualaba de nuevo la serie y dejaba abierta la posibilidad de una definición dramática en los minutos finales.

Cuando la semifinal parecía encaminada a un cierre incierto, Paredes encontró el espacio para cambiar la historia. En el minuto 88, el mediocampista consiguió realizar un potente remate desde fuera del área que logró vencer al arquero Léo Jardim y puso el 3-1 definitivo.

El gol desató la celebración de los jugadores argentinos y silenció a buena parte de los aficionados que acompañaron a Vasco en el estadio Maracaná. Boca llegó a Brasil con la obligación de ganar y terminó imponiéndose en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol sudamericano.

Con esta clasificación, el club argentino llega a su tercera final de la Copa Sudamericana. Boca se consagró en las ediciones de 2004 y 2005 y ahora va a tener la oportunidad de levantar de nuevo el trofeo, más de 20 años después de su último título en el torneo.

La final se jugará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El rival de Boca va a salir de la otra semifinal entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, serie en la que el equipo brasileño consiguió una ventaja de 3-0 en el encuentro de ida.