La industria internacional de los videojuegos lamenta el fallecimiento de Akira Kurabayashi, director y responsable del departamento de desarrollo de software del estudio japonés Arika, quien perdió la vida a los 56 años debido a una insuficiencia cardíaca, tras dejar un legado técnico que abarcó desde la era dorada de las salas recreativas hasta las plataformas modernas de juego en red.

El desarrollador construyó una carrera de tres décadas a través de múltiples géneros y plataformas, consolidando títulos emblemáticos como Street Fighter EX, Tetris The Grand Máster, Tetris 99 y la serie Endless Ocean.

Kurabayashi inició su trayectoria profesional en Taito, una de las compañías centrales de la época dorada de los salones recreativos japoneses, donde ejerció como programador principal en el recordado título de disparos espaciales Darius Gaiden (1994), un juego de desplazamiento lateral que adaptó a una pantalla única la acción de una franquicia famosa por sus gabinetes panorámicos.

Posteriormente, el programador se sumó a Arika fundada por el cocreador de Street Fighter II, Akira Nishitani para liderar la transición poligonal de franquicias de combate con Street Fighter EX en 1996 y el desafiante título de puzles Tetris The Grand Máster en 1998.

“Su obra abarcó una amplia gama de géneros, incluyendo la serie Street Fighter EX, Tetris The Grand Máster, Fighting Layer, Everblue, The Druaga Online, la serie Forever Blue y la serie Fighting EX Layer”, aseguró Arika a través de un comunicado oficial, donde destacó la influencia de su rigor técnico en la estructuración de los equipos de desarrollo.

En la fase más reciente de su carrera, Kurabayashi regresó a trabajar en franquicias de larga trayectoria adaptadas a los entornos digitales actuales al participar en Fighting EX Layer y en los exitosos títulos de competencia masiva en línea Tetris 99 y Pac-Man 99, los cuales enfrentaban de manera simultánea a decenas de participantes para trasladar mecánicas clásicas a un formato contemporáneo de eliminación directa.

La compañía informó que preparará un acto de despedida conforme a los deseos de la familia, al tiempo que recordó que el desarrollador acompañó de manera decisiva la evolución tecnológica de la industria desde el diseño bidimensional tradicional hasta los universos tridimensionales y el juego en red.