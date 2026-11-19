La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) otorgará al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, la Orden del Honor al Mérito del Fútbol Sudamericano, en el grado de Gran Collar Extraordinario, una de sus distinciones más importantes que entrega el organismo a personalidades que ayudan al desarrollo de este deporte en la región.

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La decisión se aprobó por el Consejo de la Conmebol a partir de una propuesta presentada por su presidente, Alejandro Domínguez.

“El reconocimiento, propuesto por el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, destaca su compromiso y contribución a la organización de la Final de la CONMEBOL Sudamericana 2026 y al desarrollo del fútbol sudamericano”, precisó la Confederación en una resolución que publicó en su página web.

El reconocimiento resalta el papel del mandatario distrital en la preparación de Barranquilla para recibir la final de la Copa Sudamericana 2026, que enfrentará a Boca Juniors y Atlético Mineiro este sábado 21 de noviembre.

Según la resolución, la distinción reconoce el compromiso de la administración local con la organización del evento continental, al igual que la coordinación institucional y el respaldo a las actividades requeridas para garantizar que la ciudad cumpla con las condiciones exigidas por la confederación.

Uno de los aspectos que más resaltó el Consejo de la Conmebol fue la gestión con relación a la remodelación y el mejoramiento de la infraestructura del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario que va a recibir la definición del torneo.

El documento indica que el liderazgo de Char en estas intervenciones representa una contribución al fortalecimiento del deporte competitivo, así como un legado para la ciudad de Barranquilla y las futuras generaciones de aficionados y deportistas.

La resolución igualmente resalta la participación del alcalde en la preparación integral de la ciudad y su disposición para articular esfuerzos entre las diferentes instituciones involucradas en la organización de la final.

El organismo sudamericano ve que estas acciones ayudan a promover los valores de integración y confraternidad asociados al fútbol. La distinción fue sustentada en el artículo 38 de los estatutos de la Conmebol, que contempla la posibilidad de reconocer a personas o instituciones con méritos especiales en favor del fútbol en la región.

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La resolución establece que la imposición de la Orden del Honor al Mérito del balompié de Sudamérica se hará en un acto público y solemne, como expresión de gratitud por parte de la confederación.

El anuncio llega en la antesala de un acontecimiento histórico para Barranquilla: la ciudad será sede por primera vez en su historia de una final de la Copa Sudamericana bajo el formato de partido único.

El partido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se jugará en el Metropolitano, con la presencia de las delegaciones y aficionados de Argentina y Brasil.