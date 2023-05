“Ha sido un viaje tremendo”: el emotivo mensaje de Luis Díaz sobre su recuperación y su regreso a las canchas con el Liverpool

Tras la vuelta a las canchas luego de una fuerte lesión que lo dejó fuera del campo de juego desde el pasado 3 de octubre de 2022 durante la derrota 3-2 del Liverpool frente al Arsenal y que lo obligó a pasar por el quirófano, el colombiano Luis Díaz habló sobre su recuperación y su retorno con el equipo dirigido por Jürgen Klopp.

El delantero colombiano, que regresó a las canchas este domingo en el partido que el Liverpool disputó frente al Tottenham, marcó su primer gol en lo que va del 2023 y el segundo del partido que terminó 4-3.

Tras su retorno, el futbolista de 26 años compartió por medio de sus redes sociales cómo fue le proceso de su recuperación y su regresó a las canchas señalando que fue un “viaje tremendo”.

A través de su cuenta de Instagram Díaz publicó un video en el que se ven varias imágenes desde su estadía en el hospital, sus terapias y el reencuentro con algunos de sus compañeros de equipo.

“Ha sido un viaje tremendo, 190 días, con momentos sumamente difíciles, una lesión de rodilla, mucha terapia y trabajo duro. Hoy miro hacia atrás, y me siento agradecido por volver a estar sobre el césped y agradecido con los que estuvieron luchando conmigo, mi esposa, mi hija, mi familia, los fisios, cuerpo técnico y compañeros. Qué alegría volver a hacer fútbol y aportarle al equipo. ¡Gracias Dios!” escribió en la publicación el guajiro.

Pero eso no es todo, ya que por medio de los medios oficiales del Liverpool el colombiano dio sus impresiones sobre su regreso a las canchas y señaló que desde que llegó al club “siempre he querido dar absolutamente todo, el 100% todo el tiempo. Es un sueño hecho realidad, así que siempre quiero estar rindiendo a mi mejor nivel”.

“También he tenido ayuda en la forma de mis compañeros que me han ayudado a acostumbrarme al fútbol y al idioma y me han hecho sentir cómodo y a gusto. Me han hecho sentir como en casa en cada sesión de entrenamiento, y todos estos fueron factores importantes para que me adaptara mucho más rápido”, continuó.

Díaz destacó que siempre se ha tratado de las ganas y del deseo de querer progresar y dar lo mejor de sí mismo en cada juego que disputa con la camiseta del club inglés y que “eso es más o menos todo en realidad”.

“No es ningún secreto que no ha sido la temporada que todos hubiéramos querido. Pero ahora tenemos que hacer un balance y ser conscientes de lo que no hemos estado haciendo tan bien para poder cambiar las cosas y mejorar”, añadió el delantero de la selección Colombia.

El futbolista colombiano también acotó que “por eso entrenamos todos los días y luego con cada partido analizamos las cosas a fondo. Luego podemos llevar estas mejoras en las que trabajamos al próximo juego y apuntar a arreglar las cosas”.

Luis también se refirió a la estrecha amistad que ha desarrollado con Darwin Núñez desde que el uruguayo llegó el verano pasado y se incorporó al plantel. procedente del Benfica.

El colombiano comentó que pasan todo el tiempo juntos, desde que llegan al entrenamiento hasta que se van, y que es “genial” tenerlo como compañero de equipo, así como también se siente orgulloso de jugar junto al uruguayo.

“Sé lo buen jugador que es, y su habilidad y calidad nos ofrece mucho como equipo”.

“Compartir vestuario con jugadores tan grandes ahora mismo en este club ha sido increíble para mí. Todos aprenden cosas unos de otros aquí para seguir mejorando y mantener la mentalidad correcta para todo lo que se avecina”, agregó Díaz.

El número 23 del Liverpool también se refirió a su nominación para el Balón de Oro 2022 y que lo dejó en el puesto 17 dentro del prestigioso ranking anual acotando que estaba muy feliz por la noticia, sin embargo, le dio más importancia al aporte que le da a su club.

“Es mucho más importante mantenerme enfocado en seguir trabajando duro y desarrollándome como jugador, como siempre lo he hecho, para poder seguir contribuyendo al esfuerzo del equipo. Esa es la verdadera clave aquí”, finalizó.