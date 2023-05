Problemas para Messi en el PSG: el club abrió un procedimiento disciplinario en su contra por este motivo

La relación Messi - París Saint-Germain Football Club (PSG) ha sido una montaña rusa, para algunos, el motivo principal es que la afición no le perdona a ‘Leo’ haberle ganado la final del Mundial a Francia.

Mientras tanto, otro sector de la fanaticada ve como un “fracaso” la contratación del ‘albiceleste’, pues el club que administra Nasser Al-Khelaïfi lo trajo para ganar la UEFA Champions League, torneo que ha sido la gran deuda de la institución gala.

Ahora, la historia entre el ex FC Barcelona y el PSG está tomando un camino ensordecedor, dado que el equipo que dirige Christophe Galtier abrió un procedimiento disciplinario contra Messi, quien será suspendido varios días por viajar a Arabia Saudita sin la autorización del cuadro francés.

Fuentes deportivas allegadas a la escuadra parisina precisan que la medida contra ‘La Pulga’ es de dos semanas, y que la dirección del club alegó, en cuanto al tema, que "nadie está por encima de la institución".

"No puede entrenar, no puede jugar y no recibirá su salario durante el tiempo del procedimiento disciplinario", mencionan los informantes.

“El jugador se ausentó después de la derrota del domingo contra el Lorient en Ligue 1 (3-1) y se perdió el entrenamiento del PSG del lunes”, acotan los colaboradores.

Asimismo, explican que Messi fue visto en Arabia Saudita por un viaje de trabajo, ya que tiene un contrato con la Oficina de Turismo de ese país para promocionar dicho negocio mediante sus redes sociales.

El próximo domingo, el PSG se enfrenta al Troyes por la 34ª fecha de Ligue 1, un partido que Messi podría dejar pasar si se confirma la suspensión.

Como se recordará, la mencionada decisión se da al tiempo en que Messi se encuentra pensando en su futuro deportivo a corto plazo, dado que el experimentado jugador finaliza en junio su contrato con el club de la capital francesa.

De momento, el astro argentino de 35 años de edad, suma 15 goles esta temporada en Ligue 1, el cual supone su segundo curso en el PSG.

Parece inminente la salida de Messi de las filas del París Saint-Germain Football Club. De hecho, desde Francia, medios deportivos dicen que el delantero quedará en condición de agente libre a final de la presente campaña.

Aunque las estadísticas hablan por sí solas, tanto el futbolista como su padre y representante, Jorge Messi, han recibido algunas ofertas que podrían completar una operación que sin duda sería la más importante del próximo mercado de fichajes.