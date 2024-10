Hincha de La Vinotinto se hace viral por su cara de desilusión tras dura derrota ante Paraguay por Eliminatorias: "Así estamos muchos"

La Vinotinto cayó este martes ante Paraguay en Asunción 2 a 1 por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026. Pese a irse adelante en el marcador ante los guaraníes, la selección venezolana no pudo mantener la ventaja y se quedó sin puntos en un juego crucial.

Tras la dura derrota, la selección venezolana salió de la zona de clasificación y terminó la jornada en la octava posición con 11 puntos, solo por encima de Chile y Perú. Cabe recordar que por Sudamérica irán al Mundial de 2026 seis selecciones de manera directa, mientras una más lo hará por medio del sistema de repesca.

La caída ante los guaraníes no cayó nada bien en los aficionados de la selección venezolana, quienes ven lejanas las posibilidades de acceder por primera vez a un Mundial de Fútbol, pese al aumento de los cupos para la próxima cita orbital.

VEA TAMBIÉN Afirman que por indisciplina un jugador de la selección Colombia no habría sido titular ante Chile en las Eliminatorias o

Así quedó demostrado en las últimas horas, luego de que se hiciera viral el video de un aficionado que quedó pasmado tras la dura derrota ante Paraguay, un rival directo en las aspiraciones de clasificación.

Las imágenes muestran a un hombre de unos 60 años, en medio de varios aficionados que disfrutaron el juego en pantalla gigante en un lugar de Venezuela, con cara de desilusión tras la caída ante los guaraníes.

Mientras las personas se iban luego del pitazo final, el hombre se quedó sentado en una silla visiblemente afectado por la dura derrota. Incluso, se quedó mirando la pantalla de la transmisión televisiva pasmado y sin creer lo que le había sucedido a La Vinotinto.

Los hinchas venezolanos no dudaron en reaccionar a la emotiva imagen y dijeron sentirse identificados con el hombre.

“La gente si es atravesada, chamo”; “Así como ese don estamos muchos con la Vinotinto, no clasificar esta vez sería desastroso”; “Tengo todavía 48 y, a pesar de tener más cupos, estoy claro que no veré a Venezuela en algún mundial FIFA”; “No me hago más ilusiones”; “Hay muchas personas ya mayores que por edad no podrán ver cumplido el sueño”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.