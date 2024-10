Afirman que por indisciplina un jugador de la selección Colombia no habría sido titular ante Chile en las Eliminatorias

La selección Colombia logró una abultada victoria ante Chile este martes, en el juego correspondiente a la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El partido, crucial para los cafeteros terminó 4 a 0 a su favor, y de esa manera Colombia se encamina a confirmar la clasificación a la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá.

El buen momento que pasa la selección Colombia se vio reflejado en la cancha este martes. No obstante, en las últimas horas se conoció que un jugador habría sido castigado por el cuerpo técnico por un acto de indisciplina, razón por la cual no fue titular ante Chile.

Así lo reveló el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien dio detalles de lo sucedido en su programa matutino Palabras Mayores.

El comunicador aseguró que uno de los delanteros perdió la titularidad luego de un acto de indisciplina del que fue protagonista.

Se trata del delantero del Aston Villa, Jhon Jáder Durán, a quien todos pidieron como titular por encima de Jhon Córdoba tras la derrota ante Bolivia, en El Alto, el pasado jueves.

"Y no quiero ir más allá. Mañana de pronto explicará la Selección qué pasó con Jhon Jáder, pero Durán no cumplió con la disciplina en estos días”, dijo Carlos Antonio Vélez.

“Esa fue una de las razones por las cuales tuvo que empezar en el banco", añadió el periodista sin dar detalles de lo sucedido.

Lo cierto es que hasta el momento la Federación Colombiana de Fútbol no ha confirmado la información, no obstante, lo que sí causó sorpresa es que no haya sido inicialista en la goleada ante Chile.

Cabe recordar que Durán marcó el tercer gol de la goleada tras ingresar en los últimos minutos del segundo tiempo. Es por eso que el periodista de RCN hizo un llamado para que mantenga la cordura en medio de la repercusión que han tenido sus actuaciones en Europa con el club inglés.

"Lo que sí tiene que hacer Jhon Jáder es entender que está en camino a ser una estrella, y es bueno que mantenga unas líneas de conducta que no lo vayan a sacar de su molde futbolístico. Que no vaya a entrar en los defectos que tantos jugadores en Colombia han tenido, y por esa razón han perdido carreras", sentenció.