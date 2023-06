"Irrespetuosos": Novak Djokovic responde a abucheos en su contra en Roland Garros

Novak Djokovic fue blanco de abucheos durante su juego ante el español Alejandro Davidovich, quien le puso las cosas difíciles en el partido de la tercera fase del Roland Garros.

Al término del encuentro, el serbio calificó al público de "irrespetuoso" por su actuación en el partido que le dio el paso a la cuarta ronda, luego de ganar por 7-6 (7/4), 7-6 (7-5) y 6-2.

El serbio se ganó los abucheos del público de la Philippe Chatrier al pedir una pausa para que le masajearan el muslo izquierdo después del segundo set, a lo que respondió con unos aplausos sarcásticos y levantando el pulgar.

VEA TAMBIÉN Así fue la expresión de tenista que conmovió al público tras vencer en cinco horas a un ‘top ten’ en Roland Garros o

Cuando le preguntaron en rueda de prensa por el estado de su pierna, respondió que no quería hablar "de las cosas que no me impiden jugar (…) son circunstancias que debemos aceptar y gestionar como atletas profesionales".

"A veces necesitas al fisio durante el partido, a veces necesitas pastillas, a veces ayuda divina...", añadió.

EL tenista número 3 en el Ranking ATP criticó al público francés que acudió al partido ante el español.

"Creo que la mayoría de la gente viene a disfrutar del tenis o a apoyar a uno de los dos jugadores. Pero hay gente a la que le gusta abuchear cada cosa que haces", dijo Djokovic.

"Es algo que considero irrespetuoso y que no entiendo. Pero están en su derecho. Pagaron por la entrada, pueden hacer lo que quieran", subrayó.

VEA TAMBIÉN La tenista Aryna Sabalenka afirma que "no se siente segura" tras preguntas que le hicieron en Roland Garros o

Djokovic busca su tercer título de Roland Garros para conseguir el récord de 23 Grand Slam masculinos, En la tercera manga, frustrado, el jugador de 36 años mandó una bola hacia el cielo, provocando más burlas. Y una vez más, Djokovic devolvió la burla imitando los abucheos.

El serbio no es el primero en recibir la desaprobación del público de Roland Garros, al que el estadounidense Taylor Fritz mandó callar el jueves tras eliminar al último jugador francés del cuadro, Arthur Rinderknech.