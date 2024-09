La historia del segundo hombre más alto del mundo que domina en los Juegos Paralímpicos de París

Con una imponente altura de 2,46 metros, se estima que Morteza Mehrzad, estrella iraní del voleibol sentado, es el segundo hombre vivo más alto del mundo, y el deportista de mayor tamaño que ha participado en unos Juegos Paralímpicos.

Tiene 36 años y se unió a la selección nacional iraní de voleibol sentado en 2015, luego de que el entrenador le hubiera detectado en un programa de telerrealidad sobre personas con dificultades.

Desde entonces, su vida ha dado un giro positivo gracias a esta pura coincidencia. "Siempre me han llamado el 'chico grande', antes incluso de unirme al equipo nacional o de (participar en) los Juegos Paralímpicos", confiesa.

"Jugar al voleibol sentado me ha ayudado mucho", se alegra. "El físico que antes consideraba como muy malo, me ha ayudado en este juego y he podido hacer un buen uso de él".

Ahora, junto a su equipo, domina en su disciplina en los Juegos Paralímpicos de París 2024, que arrancaron el pasado 28 de agosto y donde espera alcanzar su tercera medalla paralímpica de oro.

Mehrzad fue diagnosticado a una temprana edad con acromegalia, una enfermedad debida a un exceso de hormona de crecimiento.

A lo largo de su adolescencia, tuvo un accidente de bicicleta, lesionándose la pelvis y retrasando el crecimiento de su pierna derecha, que ahora es más corta que su pierna izquierda.

"He transformado mis límites en oportunidades", declaró Mehrzad. "No puedo decir que mis límites hayan desaparecido del todo, pero han disminuido con el tiempo desde que me uní al equipo".

El jugador recuerda todavía lo "difícil" e "interesante" que fue asistir a sus primeros partidos internacionales en China en 2016 y después a los Juegos Paralímpicos de Rio, donde su equipo se proclamó campeón.

"El ambiente allí y nuestra expectativa por ganar el oro fueron muy difíciles para mí", indica Mehrzad.

La altura imponente del jugador ha sido una ventaja crucial para la selección iraní desde hace años, obligando a sus rivales a reconsiderar sus estrategias.

Se colgó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de 2016 y 2020, y recibió después el Balón de Oro a mejor jugador el mundo en 2019, 2021 y 2022.

Los medios locales han elogiado a Mehrzad como un "arma mortal" de Irán y como un "gigante amable".

"Aprecio que se me considere como el mejor en el juego, pero no es el caso", declaró. "Cada uno de nuestros chicos es el mejor... y juntos, formamos el mejor equipo del mundo".

Irán participa en los Juegos Paralímpicos de voleibol sentado desde 1988 en Seúl y se ha proclamado campeón en siete de las nueve competiciones.

"La moral del equipo es muy buena", declaró Mehrzad. "Los chicos son muy buenos y están preparados", dijo sobre sus compañeros.

Mehrzad afirma que no ha recibido ninguna oferta hasta ahora para unirse a otras ligas y que "no estaría interesado en irse a una liga extranjera".

"Los mejores están en Irán", sentencia.