La histórica futbolista estadounidense Alex Morgan anunció su retiro: “la decisión no ha sido fácil”

Este jueves el mundo el fútbol enfrenta una triste noticia luego de conocerse que la histórica futbolista norteamericana Alex Morgan ha decidido dar un paso al costado y retirarse de manera definitiva.

A sus 35 años, anunció su retiro del campo de juego tras una impecable y admirable carrera, marcando un precedente en la historia del fútbol, no únicamente en su país sino alrededor del mundo.

Por medio de su cuenta de Instagram, la delantera del San Diego Wave publicó un video en el que confirma que su último partido como profesional será el próximo domingo 8 de septiembre, cuando su equipo se enfrente al North Carolina FC en la liga norteamericana (NWSL).

La dos veces campeona del mundo y ganadora del oro olímpico, inició diciendo: “Voy a ir directo al punto, me retiro”.

"Tengo tanta claridad sobre esta decisión y estoy contenta de finalmente poderles comentar al respecto. La decisión no ha sido fácil. Pero a principios de 2024, que esta sería la última temporada que jugaría”, añadió la campeona del mundo en 2019.

La futbolista también expresó que: “El fútbol ha sido parte de mí por 30 años, fue una de las primeras cosas que yo amé y lo di todo por este deporte. El éxito para mí es nunca darse por rendido y darlo todo, y yo di todo, todos los días”.

“Este domingo, 8 de septiembre, será mi último juego y solo puedo pensar en los fans que siempre nos han apoyado, en los equipos donde he jugado, directores, técnicos, staff, todos han sido parte de la persona que hoy en día soy”, puntualizó.

Casada con el futbolista Servando Carrasco, Morgan también anunció su segundo embarazo después de que en 2020 diera a luz a su hija Charlie.

Junto a otros referentes, como la también retirada Megan Rapinoe, Morgan fue una de las figuras del 'Team USA' que conquistó los trofeos de los Mundiales de 2015 y 2019 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.

En sus 22 partidos en Copas del Mundo anotó nueve goles y otros seis en sus 16 partidos olímpicos en Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, donde se colgó una medalla de bronce.

En total disputó 224 partidos internacionales con 123 tantos que la colocaron en la quinta posición entre las máximas goleadoras de la selección, además de repartir 53 asistencias.

Durante años, Morgan fue una de las futbolistas más populares a nivel mundial y una líder de la selección que, además de dominar los máximos torneos, dio también grandes batallas en el terreno de la igualdad social y de género.

Una de esas luchas fue acabar con la desigualdad salarial entre las selecciones masculina y femenina de Estados Unidos, para lo que llevaron a su propia federación a los tribunales, una disputa que se prolongó hasta mayo de 2022, cuando llegaron a un acuerdo pionero con la federación para la equiparación de los dos combinados.

"Crecí en este equipo. Era mucho más que fútbol" recordó Morgan. "Fueron las amistades y el inquebrantable respeto y apoyo entre unas y otras, el incesante impulso a la inversión mundial en el deporte femenino y los momentos cruciales de éxito tanto dentro como fuera del campo".

"Puede que fuera mi deseo de éxito lo que siempre me haya impulsado, pero lo que obtuve a cambio fue más de lo que jamás podría haber pedido y esperado", agradeció.

Morgan debutó con la selección en un partido ante México en marzo de 2010 y se puso por última vez el uniforme el pasado 4 de junio en un triunfo 3-0 ante Corea del Sur en un duelo amistoso y su último gol se lo anotó a Argentina en la Copa Oro disputada en febrero en Estados Unidos, para la que ya fue convocada a última hora por la lesión de Mia Fishel.

La nueva seleccionadora, Emma Hayes, la descartó para el grupo que el pasado mes recuperó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, con una delantera renovada con jóvenes como Sophia Smith y Trinity Rodman.

VEA TAMBIÉN Récord y emotiva celebración: Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar 900 goles o

Además, la histórica futbolista firmó 123 goles y 53 asistencias en 224 partidos con la Selección Femenil de Estados Unidos.

En su carrera de clubes, Morgan conquistó un título de liga con el Portland Thorns en 2013 y tuvo un paso por el fútbol europeo en el que ayudó al Lyon a ganar el campeonato francés y la Liga de Campeones en 2017, además que ganó la Bota de Plata del Mundial en 2019.

La futbolista, de 35 años, ha sido finalista del Premio de la FIFA en 2012, finalista del Premio The Best de la FIFA en 2019, finalista del Balón de Oro en 2019, finalista del Premio The Best de la FIFA en 2022, goleadora de la Liga de Estados Unidos en 2022 y campeona de Supercopa en Estados Unidos en 2024.

Algunos de sus logros más importantes con el combinado nacional son: campeona del mundo U20 en 2008, campeona olímpica en 2012, campeona del mundo en 2015 y campeona del mundo en 2019.

Ante la noticia de su retiro, la futbolista sueca Sofia Jakobsson le dejó un conmovedor mensaje en los comentarios del video diciendo que: “Una de las mejores que ha jugado este juego, no solo jugaste increíble e inspiraste a millones de niñas ahí fuera, has cambiado el juego para mejor para muchas que ahora vienen detrás de ti. ¡Siempre agradecida y orgullosa de haber sido tu compañera de equipo, pero aún más agradecida de conocerte como persona!”.