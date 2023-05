La polémica en la jugada previa al gol de De Bruyne ante el Real Madrid, ¿debía anularse?

El pasado martes 9 de mayo se celebró en el estadio Santiago Bernabéu el partido de ida de semifinal de la UEFA Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City.

El partido de ida terminó con igualdad 1 a 1, gracias a los goles del delantero de la ‘Casa Blanca’, Vinicius Júnior, y el mediocampista belga Kevin de Bruyne, para el conjunto ‘citizen’.

El cuadro ‘merengue’ se puso al frente en el marcador a los 36 minutos del primer tiempo, por medio de un cañonazo desde fuera del área de Vinicius.

Sin embargo, en la segunda mitad, el conjunto inglés salió más enchufado e intentó el empate en varias oportunidades.

Tras las múltiples llegadas al área rival, al minuto 67 llegó la diana de la igualdad por medio del belga Kevin de Bruyne.

El empate, que vino también desde un tiro de fuera del área que no pudo contener Thibaut Courtois, ha sido motivo de discusión durante las últimas horas, ya que en la acción previa al gol del City el balón, aparentemente, salió del campo de juego.

De ese modo, el tanto del belga quedó bajo la lupa, luego de que se hiciera viral en redes sociales, un video que muestra cómo la esférica estaría fuera de la cancha en el inicio de la jugada.

La cronología de la acción tuvo como protagonista el portugués Bernardo Silva, quien se arrojó para evitar que la pelota se fuera al lateral.

Después de que el luso controlara con la pierna zurda el balón, Eduardo Camavinga (Real Madrid) ganó la posesión de la “caprichosa” por unos segundos, no obstante, perdió la pelota y llegó la asistencia de İlkay Gündoğan para el espectacular tanto de De Bruyne.

Aunque el DT del Madrid, Carlo Ancelotti y Vinicius Jr. reclamaron al árbitro Artur Dias que debía haber cobrado lateral para los de casa, el VAR no intervino.

"Fue fuera, lo ha dicho la tecnología, no lo digo yo, pero parece raro que no lo hayan controlado bien. El árbitro no estaba muy atento", expresó Ancelotti en rueda de prensa.

Ahora, toca esperar el partido de vuelta, mismo que se jugará en el Etihad Stadium del Manchester City; encuentro que el Real Madrid buscará ganar para llegar a su sexta final en los últimos 10 años y así defender su vigente título del torneo europeo más importante a nivel de clubes (Champions League).