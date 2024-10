La polémica publicación de la FCF elogiando a Néstor Lorenzo con música colombiana de diciembre: "El argentino más querido por los colombianos"

La selección Colombia se medirá este martes a Chile, en juego correspondiente a la décima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

El conjunto de Néstor Lorenzo buscará una victoria que lo encamine de nuevo en la senda victoriosa en las clasificatorias, luego de caer ante Bolivia en El Alto y perder el invicto de ocho partidos sin derrotas.

Sin duda que el entrenador argentino se ha convertido en uno los más admirados de la selección Colombia al igual que jugadores como James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos.

Incluso, en cada concentración, los hinchas suelen buscarlo para pedirle fotos y autógrafos dada la ilusión que han generado los buenos resultados de su gestión entre los fanáticos.

Es por eso que la Federación Colombiana de Fútbol elogió en las últimas horas la labor de su entrenador y lo hizo con una particularidad, a ritmo de música colombiana de diciembre.

En redes sociales, la FCF publicó un video de Lorenzo firmando autógrafos y tomándose fotos con los aficionados, lo que evidencia el cariño que le tienen al entrenador argentino.

“El argentino más querido por los colombianos”, fue el mensaje con el que elogiaron al director técnico de la selección cafetera.

Las imágenes fueron acompañadas con una icónica canción colombiana de la época decembrina. Se trata de “Enamorado”, interpretada por Los Hispanos y Rodolfo Aicardi, dos de los exponentes más importantes de la música tropical en el país cafetero.

“Ha llegado ya el momento, de decir muy bien las cosas. Eso que me está pasando no es normal ni cualquier cosa. ¿Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando”, dice el fragmento de la canción publicada.

No obstante, la publicación no fue lejana a las críticas. Muchos aficionados cuestionaron que no se recuerde al también argentino José Néstor Pekerman, quien llevó a Colombia a un Mundial después de 16 años, en Brasil 2014, y volvió a repetir la gesta para Rusia 2018.

“Pekerman es el más querido”; “Qué va,no ha hecho nada bueno”; “El segundo, el primer es Pekerman hasta el son de hoy”; “Gracias por regalar la Copa América qué teníamos que ganar”; “El argentino más querido es Pékerman. Cuando Lorenzo lo supere, quizá”, fueron algunos de los comentarios de los aficionados.