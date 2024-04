La razón por la que Mike Tyson dice tener "miedo" antes de su pelea con reconocido 'youtuber' convertido en boxeador

Desde que fue anunciada la pelea entre la leyenda del boxeo Mike Tyson y el 'youtuber' convertido en boxeador Jake Paul, el exdeportista ha comenzado un rigurosa preparación que ha mostrado a través de sus redes sociales.

Sin embargo, Tyson, considerado como el mejor boxeador de todos los tiempos, ha manifestado durante una entrevista que siente algo de “miedo" ante la batalla del próximo 20 de julio.

VEA TAMBIÉN Así se prepara Mike Tyson a los 57 años para su combate contra el influencer Jake Paul de 27 años o

Así lo aseguró durante su intervención en Fox News donde, además, indicó que “la adversidad y el nerviosismo lo catapultaron al éxito”.

"Tengo una personalidad extraña, aunque no creo que sea raro. Cualquier cosa que tenga miedo de hacer, la hago (...) Siempre creí que la adversidad y el nerviosismo me catapultaron al éxito. Si no tuviera estos sentimientos, no iría a esta pelea. Debo tener estos sentimientos para pelear", afirmó.

Sin embargo, el exboxeador agregó que, cuanto más se acerca la fecha del combate, se pone “menos nervioso” ante la “realidad”: "Y en realidad, soy invencible", dijo.

La pelea de exhibición se llevará a cabo el próximo 20 de julio y será transmitida en vivo por la plataforma de streaming Netflix.

VEA TAMBIÉN Mike Tyson contra las cuerdas: el exboxeador fue demandado por presunta violación sexual o

Tyson, de 57 años, y Paul, de 27 años, se enfrentarán cara a cara en el estadio AT&T de Arlington, Texas, hogar de los Dallas Cowboys de la NFL, según una publicación de los organizadores: Most Valuable Promotions (MVP) y Netflix.

La pelea es la última de una serie de enfrentamientos de celebridades de Internet entre sí o contra boxeadores reconocidos, que ya se han retirado o han pasado su mejor momento.

La tendencia ha tomado gran fuerza y el hermano de Jake Paul, Logan Paul, ha sido pionero incluso peleando contra el ícono del boxeo Floyd Mayweather en 2021.