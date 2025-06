"Un día me dijo: 'no me gustaría volver a caer en una cárcel, prefiero morirme'": habla el hermano de exprisionero político venezolano que podría ser deportado de EE.UU.

Gregory Sanabria, exprisionero político venezolano, fue detenido en Estados Unidos el pasado 12 de junio tras presentarse voluntariamente a una audiencia migratoria de rutina relacionada con su solicitud de asilo.

El joven de 31 años, que huyó de Venezuela después de sufrir años de torturas en la prisión del Helicoide, se encuentra actualmente en el centro de procesamiento Montgomery, en Texas.

Anthony Sanabria, hermano de Gregory, declaró en exclusiva a NTN24: "Un día me dice papi, que Dios me guarde, ojalá y me den mi asilo aquí, pero a mí no me gustaría volver a caer en una cárcel porque yo prefiero mejor morirme".

De acuerdo con su hermano, Sanabria entró por la frontera sur de Estados Unidos y era beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS). "Él ya estaba listo, ya iba saliendo, y de repente lo llamó un funcionario y le dijo: me acompaña. Y apenas se fue él a acompañarlo, vio que tenían un viaje detenido, preso ya con esposa y todo, de una vez lo metieron a él para allá", contó.

Según el familiar, Gregory no tiene antecedentes penales en Estados Unidos y se ha dedicado a trabajar en plataformas como Uber, además de liderar un proyecto de construcción en Dallas.

“Él no ha hecho ningún delito. Él, estando aquí en Estados Unidos, lo que hace es trabajar, trabajar y trabajar y trabajar, para medio sobrevivir, para al menos mandarle algo a la familia, para Venezuela”, agregó el hermano de Sanabria.

El congresista republicano Mario Díaz-Balart ha intervenido en el caso, enviando una carta al Departamento de Seguridad Nacional. En ella, solicita a la secretaria Cristi Noem que reconsidere la decisión de detención, argumentando que "si Sanabria es devuelto a Venezuela hay riesgo creíble de que sufra tortura e incluso la muerte".

La historia de Gregory Sanabria se remonta a 2014, cuando fue detenido por participar en protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. Acusado de conspiración para la rebelión, estuvo recluido en el Helicoide durante más de tres años, donde, según organizaciones internacionales, fue víctima de torturas y tratos crueles.

Tras su liberación, producto de presiones internacionales, médicos confirmaron que Gregory tenía un edema cerebral moderado, nariz rota y otras lesiones que requerían cirugía. Vivió bajo vigilancia en Venezuela antes de huir del país.

Amnistía Internacional ha denunciado que las políticas migratorias de Estados Unidos no pueden ignorar el riesgo real de que Gregory y miles de personas sean devueltas a un país donde podrían ser torturadas.