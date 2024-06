Las duras y breves palabras del PSG sobre Mbappé: “No tiene absolutamente ninguna clase”

En las últimas horas, el futbolista parisino Kylian Mbappé se ha vuelto tendencia en las diferentes redes debido a sus palabras tras el anuncio del Real Madrid sobre su fichaje, el cual calificó como un “alivió”.

Durante una conferencia de prensa en Metz, el delantero de la Selección de Francia aseguró que jugar en el club ‘merengue’ es “un placer inmenso y a la vez un alivio. Además, es un sueño hecho realidad. Voy con mucho entusiasmo y humildad”

"En el PSG no fui infeliz, eso sería morder la mano del que te dio de comer, escupir a la cara de aquellos que me defendieron, pero hubo cosas y personas que me hicieron infeliz", sostuvo el goleador de 25 años.

Ante sus palabras, su exclub, el París Saint-Germain, emitió un duro y breve comunicado, en el que aseguró que Mbappé “No tiene absolutamente ninguna clase”.

En dicho escrito, el club también atacó a la prensa, señalando que todo lo que dice el futbolista, de 25 años, lo publican y se asume como si tuviera la verdad absoluta, pero que no es así.

“Nasser Al-Khelaïfi nunca ha dictado la más mínima decisión al equipo. Luis Enrique incluso lo dijo él mismo, pero, a pesar de todo, Mbappé dice algo y todo el mundo lo asume como si fuera verdad”, añadió el equipo.

Por otra parte, una fuente cercana al club aseguró que a su debido tiempo “se revelará todo, toda la verdad” de la salida del artillero, pero que por el momento “mantendremos nuestra dignidad y profesionalidad por el bien del PSG, de París, de Francia y de los aficionados”.

El pasado 3 de junio el Real Madrid anunció oficialmente la contratación de Mbappé, futbolista francés campeón del mundo con su selección en 2018 que se destacó como gran figura en las últimas temporadas con el Paris Saint-Germain (PSG).

El conjunto ‘merengue’ por fin despejó los rumores sobre la llegada del galo a sus toldas y oficializó su fichaje tras varias semanas de incertidumbre.

“Kylian Mbappé (París, Francia; 20/12/1998) es nuevo jugador del Real Madrid. Llega al campeón de Europa, una estrella mundial, que a sus 25 años acaba de firmar su temporada más goleadora con el París Saint-Germain (44 tantos) y ha sido pichichi de la Liga francesa por sexta edición consecutiva (27 goles)”, indicó el club de la capital española en un comunicado.

Mbappé viene de portar, durante siete temporadas, la camiseta del PSG, club al que llegó proveniente del Mónaco, donde se formó y estuvo por tres temporadas.