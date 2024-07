Las primeras declaraciones de Daniel Muñoz tras su expulsión contra Uruguay: "Fue un día de esos que me marcarán para siempre"

En las últimas horas, la selección Colombia logró, tras 23 años, pasar a la fina de la Copa América 2024 luego de derrotar a Uruguay con un contundente 1-0.

No se pierda | Destino América: todo lo que debe saber sobre las 14 ciudades de Estados Unidos que albergarán la Copa América 2024 ↓

La ‘Tricolor’ se enfrentó a un partido complicado luego de la expulsión del lateral Daniel Muñoz, al final del primer tiempo lo que la obligó a resistir con 10 hombres durante toda la segunda parte hasta el minuto 97

Tras el pase de Colombia a la final, el director técnico Néstor Lorenzo habló de lo sucedido con Muñoz. “Dani está un poco más caído. Es un león y lo traicionó otra vez la emocionalidad. Ya está, le di un abrazo y le dije ‘sin vos no estaríamos aquí, así que arriba la frente’”, afirmó.

Horas después de lo sucedido, el lateral colombiano dio sus primeras declaraciones de lo ocurrido en el terreno de juego, en donde se dejó llevar por la calentura del momento.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista, de 28 años, publicó una fotografía suya en blanco y negro en la que se ve su cabeza cubierta con su camiseta con el número 21, acompañada con la descripción: “Hoy tengo mi corazón partido en dos, una parte destrozada y la otra feliz por el paso a la final”.

“Que huevos y que corazón tan valiente el de mis compañeros (hermanos) que a pesar de estar con uno menos se rompieron el lomo y lo sacaron adelante y cumplieron el sueño de toda Colombia estar en la final”, añadió.

VEA TAMBIÉN Entrenador de la Selección de Venezuela responde a rumores sobre dejar a la 'Vinotinto' para dirigir a combinado ecuatoriano o

Muñoz también escribió: “No puedo sentirme más orgulloso de ellos y de ser colombiano. Desde el primer minuto que disputé con esta camiseta me propuse a dar la vida por estos colores, unos días salieron bien otros días no tan bien”.

El futbolista también acotó que el partido frente a Uruguay fue uno de esos días en los que no hizo las cosas bien.

“hoy justo fue un día de esos que me marcará para siempre. Siempre soñé con jugar una final y más vistiendo los colores de mi país. Me duele no poder estar en cancha batallando, pero confío plenamente en cada uno de esos guerreros que van a dar la vida para alzar esa copa tan anhelada por todo Colombia y dejar el nombre de nuestro país en lo más alto donde siempre debe de estar. No importa las veces que caiga, siempre me levantaré con más fuerza. Arriba mi selección arriba Colombia”.

El encuentro, por las semifinales del torneo, se saldó con ese 1 a 0 mágico gracias a un gol anotado por el mediocampista Jefferson Lerma luego de un centro de James Rodríguez desde el tiro de esquina. Ese centro se traduce en la sexta asistencia que hace James en el torneo continental.

En los primeros minutos del encuentro ambas selecciones se encontraron con sorpresas tácticas del rival.

Colombia, por ejemplo, cargó al mediocampista Jhon Arias hacia la banda derecha, mientras que los charrúas salieron con Rodrigo Bentancur desde la alineación titular.

Colombia manejó los tiempos del partido, pero fue Uruguay, con contragolpes veloces, el que tuvo las oportunidades más claras al principio del encuentro con tres disparos que salieron desviados.

Ahora la selección Colombia deberá disputar la final de la Copa América 2024 Estados Unidos contra el actual campeón del mundo, Argentina.