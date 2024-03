LeBron James alcanzó los 40.000 puntos y batió otro récord en la NBA extendiendo su legado histórico

Este fin de semana el basquetbolista estadounidense LeBron James acapara los principales medios de comunicación en el mundo tras convertirse en el máximo anotador histórico de la NBA, superando así a las leyendas Michael Jordan y Kareem Abdul Jabbar.

Durante el partido que disputó, este sábado, con los Lakers ante los Denver Nuggets, el deportista logró llegar a los 40.000 puntos anotados, extendiendo así su récord como el máximo histórico de la liga más importante del basquetbol.

La superestrella de Los Angeles Lakers, de 39 años, recibió una gigantesca ovación de su público, pero no pudo redondear la gesta con un triunfo ante los Denver Nuggets, vigentes campeones, que se impusieron por 124-114.

Este logró para el 24 de la franquicia oro y púrpura marca un precedente, pues es el primer jugador en los 78 años de la NBA que logra llegar a los 40.000 puntos, pasando a la leyenda Michael Jordan, quien logró 32.000 puntos.

Ante este nuevo récord, James señaló que: “Ser el primer jugador en hacer algo en esta liga es genial, porque uno conoce la historia y la excelencia que ha pasado por la liga”.

Sin embargo, expresó que: "lo principal siempre es lo principal y eso es la victoria. Y odié que esto tuviera que ocurrir en una derrota, especialmente contra un equipo que juega extremadamente bien".

"Jugamos un buen básquet, pero no pudimos zanjarlo, así que fue agridulce, pero disfruté de cada momento mientras estuve en la pista", aseguró.

Antes del partido de este sábado, a LeBron solo le hacían falta nueve puntos para poder alcanzar la barrera de los 40.000, algo que consiguió en el segundo cuarto con una entrada a canasta en la que se zafó de Michael Porter Jr. con un giro sobre sí mismo y convirtió una bandeja con la mano izquierda.

Ante el increíble movimiento y la anotación, los cerca de 20.000 aficionados del Crypto.com arena, que ya estaban en pie expectantes, reconocieron con aplausos al jugador que los ha liderado las últimas seis temporadas y los condujo al anillo en 2020.

"Mucho respeto y mucha lealtad a la afición de los Lakers por mostrarme ese cariño", dijo el basquetbolista, quien también aseguró que no tiene idea de si algún jugador será capaz de batir este récord.

"Tienes que jugar bastante tiempo y tener algo de buena suerte en cuanto a lesiones y esas cosas", apuntó.

LeBron James estuvo a su nivel con 26 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias en 37 minutos de juego de un partido que fue televisado a nivel nacional.

Ganador de cuatro campeonatos de la NBA, 'King James' es el máximo anotador histórico de la liga desde que en febrero de 2023 superó el récord de 38.387 puntos que ostentaba otro mito de los Lakers, Kareem Abdul Jabbar.

Aunque el equipo angelino ocupa una discreta décima plaza de la Conferencia Oeste, LeBron no deja de asombrar con su rendimiento y forma física en su vigesimoprimera temporada en la liga, en la que promedia 25,3 puntos, 7,1 rebotes y 7,9 asistencias por noche.

"Me alegro por él. Ha sido un gran logro", dijo Darvin Ham, entrenador de los Lakers. "Ojalá hubiéramos conseguido la victoria para rematarlo. Pero me quito el sombrero ante él".

LeBron tardó cerca de cinco temporadas en alcanzar los 10.000 puntos (2008), fue hasta el 2013 cuando portaba la camisa de Miami Heat que pudo conseguir los 20.000 puntos.

En 2018, con la camisa del equipo con el que debutó en la NBA, los Cleveland Cavaliers, pudo alcanzar los 30.000 puntos, desde ahí fue incluido en la lista de los mejores y grandes anotadores que ha visto la liga más importante del baloncesto.

De los 40.000 puntos, James anotó 23.119 en sus 11 temporadas con los Cleveland Cavaliers (2003-2010 y 2014-2018), 7.919 en cuatro con los Miami Heat (2010-2014) y 8.962 desde que se unió a los Lakers en 2018.

Además de ser el máximo anotador de la NBA, James también tiene otros títulos que lo ponen como uno de los más grandes.

En otras categorías, James es el cuarto jugador con más asistencias, octavo en robos y décimo en rebotes defensivos.

LeBron posee también cuatro premios MVP (Jugador Más Valioso) y una vitrina con dos medallas de oro olímpicas que tiene planeado ampliar este año en los Juegos de París, donde se perfila para integrar un nuevo 'Dream Team' junto a estrellas como Stephen Curry y Kevin Durant.

Sin considerar todavía el retiro, en las últimas semanas LeBron ha alimentado el misterio sobre los próximos pasos de su carrera.

El alero se comprometió con los Lakers hasta 2025, pero tiene la posibilidad de convertirse en agente libre al final de esta temporada para firmar un nuevo contrato o cambiar de equipo.

"No he decidido cuántas temporadas me quedan por jugar", aseguró el astro a mediados de febrero.