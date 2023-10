Lewis Hamilton calienta el GP de México de la F1 lanzando su propia bebida a base de tequila; este es el precio

Lewis Hamilton es uno de los pilotos más destacados de los últimos 15 años. El británico se ha consagrado en siete oportunidades campeón de la Fórmula 1 con las escuderías McLaren y Mercedes, donde milita actualmente.

Pese a que desde 2020 no ha conseguido el título de la Fórmula 1, el corredor británico ha dedicado los últimos años a otras actividades y negocios.

En las últimas horas, Hamilton realizó el lanzamiento de su nueva bebida a base de tequila y aprovechó que este fin de semana se correrá el Gran Premio de México para darla a conocer.

La bebida está hecha a base de agave azul, una planta con la que se elabora el tequila, pero no tiene alcohol.

Y es que el británico ha manifestado su gran gusto por el tequila, razón por la cual quiso lanzar una bebida similar, pero sin porcentaje de alcohol. Esta será la primera bebida a base de agave azul sin alcohol destilado.

“Existe un gran hambre por alternativas de calidad para esos momentos en los que la gente no quiere beber alcohol, pero tampoco quiere comprometer el sabor, por lo que era importante que nuestro producto incluyera agave para reflejar el sabor del tequila convencional. Creo que tiene un sabor increíble y lo que hemos creado no se parece a nada en el mercado, así que no puedo esperar a ver qué piensan", explicó el piloto de Mercedes.

La marca, que estará disponible en el mercado en los próximos días, llevará como nombre “Almave” y tendrá dos presentaciones, el ámbar y el blanco.

“Con Almave, nuestro objetivo es ofrecer una opción de alta calidad que no comprometa la artesanía y los sabores del tequila y brinde una experiencia de agave azul sin alcohol verdaderamente auténtica. Nos hemos aferrado al legado y a las tradiciones de elaboración del tequila, pero lo que hemos creado es una bebida espirituosa totalmente única”, añadió el británico.

Almave Ámbar costará alrededor de 39.99 dólares la botella de 700 ml y el Almave Blanco 35.99 dólares.