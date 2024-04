Rafael Nadal abrió la puerta de su eventual retiro: esto dijo el tenista español en rueda de prensa previa al Barcelona Open

Rafael Nadal habló este lunes de que el final de su carrera estaría cerca. El tenista español dijo frente a varios periodistas que tiene la sensación de que esta edición del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, podría ser la última para él.

"Me lo tomo como mi último año y quiero disfrutar de cada momento", sostuvo Nadal en una rueda de prensa.

En dicha conferencia con motivo de su entrenamiento en la capital catalana previa al Barcelona Open, Nadal detalló: “es una semana de entrenamientos muy positiva. He estado entrenándome aquí con jugadores que tienen un gran nivel y me he sentido bien. Me siento listo para competir".

“He llegado aquí y dejé la decisión para el último momento porque no sabía si podría jugar, pero finalmente mañana voy a estar en la pista”, acotó.

En cuanto a las molestias abdominales que sufrió recientemente, el tenista de 37 años mencionó que se toma como "un regalo" volver "a competir" en uno de sus torneos preferidos.

"Pienso salir a por todas partes, el objetivo que tengo ahora mismo es disfrutar y ser competitivo", añadió.

El balear referente del deporte de la raqueta, ha sido 12 veces vencedor del Barcelona Open.

El Trofeo Conde de Godó de tenis, también conocido simplemente como «Godó» y actualmente Barcelona Open Banc Sabadell debido a patrocinios, es una competición de tenis disputada anualmente en las instalaciones del Real Club de Tenis Barcelona, en la ciudad de Barcelona (España), sobre una superficie de tierra batida.